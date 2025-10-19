Habitué à voir son équipe jouer en infériorité numérique, Pierre Sage fait parfois jouer ses joueurs en infériorité numérique aux entraînements. Adrien Thomasson, lui, propose de mieux commencer les matches.

Depuis cinq journées, le RC Lens alterne victoire et autre résultat. Sachant qu’il reste sur un succès à Auxerre (2-1), la logique voudrait donc qu’il soit tenu en échec ou s’incline face au Paris FC à Bollaert cet après-midi (coup d’envoi à 15h). Mais ce n’est évidemment pas l’objectif de Pierre Sage. L’entraîneur artésien, au-delà de viser les trois points, aimerait surtout que son équipe contredise son homologue parisien, qui la voit comme une formation jouant uniquement en transition et marquant sur coups de pied arrêtés. Et surtout qu’elle termine la rencontre à dix.

« On peut être beaucoup plus acteurs de nos matches et de leurs débuts »

Car L’Equipe rappelle que le Racing reste sur deux matches joués en infériorité numérique. Dès le début de la partie à Rennes (0-0) puis à la fin à Auxerre. Et l’on apprend que Pierre Sage fait en sorte que ses joueurs soient en infériorité numérique lors de certains exercices à l’entraînement, justement pour leur apprendre à bien appréhender cette situation en match ! Si jamais il y a un carton rouge face au Paris FC, le RC Lens sera donc préparé !

Mais Adrien Thomasson a une autre idée. Plutôt que d’apprendre à jouer à dix contre onze, le milieu préfèrerait que son équipe rentre mieux dans ses matches, ce qui éviterait à la nervosité de s’installer : « On peut être beaucoup plus acteurs de nos matches et de leurs débuts. Quand une équipe démarre plus fort, elle a plus de chances de l’emporter ». L’idée de Thomasson peut être complémentaire de celle de son coach : d’abord bien commencer la rencontre, ensuite apprendre à jouer à dix contre onze…