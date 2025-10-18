RC Lens : le groupe pour le Paris FC avec un retour

L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a communiqué la liste des joueurs retenus pour affronter le Paris FC demain à 15h à Bollaert.

Désireux de faire changer d’avis son homologue du Paris FC, qui pense que le Racing est une équipe de transition bonne sur coups de pied arrêtés, Pierre Sage peut déjà compter sur un effectif au complet pour y arriver. L’entraîneur artésien, qui vient de communiquer la liste des joueurs retenus pour l’affiche de demain à 15h, a retenu Jonathan Gradit, qui revient de sa suspension contractée après son expulsion à Rennes (0-0).

Gardiens : Gurtner, Delplace, Risser.

Défenseurs : Aguilar, Baidoo, Chavez, Udol, Sarr, Abdülhamid, Gradit.

Milieux : Bulatovic, Sangaré, Ojediran, Thomasson.

Attaquants : Sotoca, Thauvin, Edouard, Sima, Saïd, Guilavogui, Fofana.