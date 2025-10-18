Interrogé sur la grosse boulette de Robin Risser avec l’équipe de France Espoirs, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, s’attend à voir son gardien remettre les pendules à l’heure face au Paris FC.

Lundi soir, à Grenoble, l’équipe de France Espoirs a passé six buts à la Lettonie (6-1) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro de la catégorie. La seule fausse note de la rencontre a été cette énorme erreur de Robin Risser, juste avant la pause. Sur une passe en retrait mal assurée de Warren Zaïre-Emery, le gardien lensois a tenté un dribble mais s’est fait chiper le ballon par son adversaire, qui est allé marquer dans le but vide.

« Les grands gardiens de but sont capables d’avoir un rebond très rapide »

Comment Risser a-t-il réagi à cette boulette ? Pierre Sage a été interrogé sur le sujet hier en conférence de presse. Et pour lui, pas de doute, son gardien va réaliser un gros match face au Paris FC demain ! « Pour moi, les grands gardiens de but sont capables d’avoir un rebond très rapide. C’est un très grand gardien de but. Donc il aura un rebond très rapide. Et c’est pour ça qu’on n’a eu aucun mal à le mettre devant vous (les médias) aujourd’hui. »

L’entraîneur du RC Lens a dit combien son gardien l’épatait : « Concernant Robin, je suis impressionné, oui. Mais surpris, non. Parce qu’il m’impressionnait déjà l’an dernier. Il m’impressionnait aussi déjà lorsqu’il était à Dijon. Et là, je suis très content qu’on arrive à cette situation ».