Mickaël Nadé a cerné les soucis actuels de l’ASSE…

L’ASSE s’est inclinée samedi soir face au Mans (2-3), sa deuxième défaite à domicile de rang après Guingamp (2-3). En zone mixte, après la rencontre, Mickaël Nadé s’est présenté devant les médias. « Cela fait deux fois de suite qu’on perd à la maison, c’est trop, a soutenu le défenseur. On doit être intraitables à Geoffroy-Guichard, il va falloir limiter la casse maintenant et rebondir à Annecy. »

Pour Nadé, c’est avant tout un souci collectif

Interrogé sur son association avec Joao Ferreira, Nadé a répondu cash : « C’était pas top, mais ce n’est pas que la défense. C’est un tout. Offensivement non plus on n’a pas fait ce qu’il faut. On a mis deux buts mais ce n’était pas assez. On est favoris, c’est à nous de le montrer, il ne suffit pas de le dire. On doit être plus solidaires. »