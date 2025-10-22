OM Mercato : De Zerbi a définitivement tranché pour Endrick (Real Madrid)
Revue de presse : Habib Beye proposé à plusieurs clubs, le Stade Rennais rêve de Laurent Blanc !

Laurent Blanc est libre
Bastien Aubert
22 octobre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Blanc pour remplacer Beye ?

La situation d’Habib Beye se précise au Stade Rennais. « Habib Beye est proposé à plusieurs clubs, avance Mohamed Toubache-Ter sur X. Par qui ? Par ses représentants ? Ces gens seraient-ils en train d’anticiper le départ du coach du Stade Rennais ?? Le principal intéressé est-il au courant de ces manœuvres ? Des gens appartenant aux forces obscures rêveraient de Laurent Blanc… » Autres noms cités pour l’après Beye : Philippe Clement, Wilfried Nancy et Thiago Motta. Il y a deux semaines, But Football Club avait déjà mis l’hypothèse Blanc (libre) sur la table…

AS Monaco : Akliouche répond aux rumeurs anglaises

Magnes Akliouche a répondu aux rumeurs de clubs anglais évoqués au cours du mercato estival : « C’était très flatteur d’avoir lié à ce genre de rumeurs, mais je suis un joueur de Monaco et je joue contre Tottenham demain, donc je ferai de mon mieux. Si je veux jouer en Premier League à l’avenir ? On verra. Ce qui est important pour moi, c’est le match de demain, a expliqué l’international français en conférence de presse de veille de match. Je suis concentré sur ma performance et sur celle de l’équipe. L’important pour nous est de gagner le match. Je ne me concentre pas du tout sur le reste. »

AS Monaco : Pocognoli démine l’affaire Fati

Sorti sans un regard à Sébastien Pocognoli à Angers, Ansu Fati s’est attiré ses foudres sur le banc de touche. L’entraîneur de l’AS Monaco a dédramatisé l’événement en conférence de presse : « Je lui ai parlé après le match. C’était maladroit mais il a bien réagi ». Pour le coach, il n’y a pas « d’affaire » et le sujet est clos.

LOSC : Létang risque gros après son dérapage arbitral 

Désormais à la tête du collège de Ligue 1, Olivier Létang est convoqué, ce soir, par la commission de discipline de la Ligue. Lors de la défaite de son équipe à domicile, le 28 septembre face à l’OL (0-1), le président du LOSC s’est en effet agacé et a tenu des propos sévères contre l’arbitrage.

« L’arbitrage français est catastrophique, a-t-il lancé. C’est tous les week-ends pareil. Ils vont mettre le feu au stade et un jour il y aura des gros problèmes (…) On a un vrai problème de fond avec l’arbitrage en France. On ne peut pas avoir des soirées comme celle-ci, ce n’est pas possible. Je n’ai pas envie de parler de nous. Tous les week-ends, sur quasiment tous les matches, il y a des problèmes. Et le problème, c’est qu’il n’y a pas d’échange. Les gens a la tête (de la Fédération française) n’ont pas les compétences pour piloter ce dont on a besoin. On nous demande de mettre des caméras dans les vestiaires. Mais sur le terrain, la qualité du spectacle n’est pas au rendez-vous. (…) Il faut régler ce problème de fond. » Pour l’ensemble de ces déclarations enflammées, L’Équipe croit savoir que Létang risque a priori trois matches de suspension (avec éventuellement un peu de sursis), le barème prévu pour des « propos blessants ». 

RC Strasbourg : Barco, Doué, Panichelli… le mercato bat déjà son plein ! 

Le bon début de saison du RC Strasbourg ne passe pas inaperçu en Europe. L’excellent Valentin Barco déclenche déjà les premiers intérêts en vue du prochain mercato hivernal. Selon TyC Sports, le Bayern Munich l’a déjà supervisé à plusieurs reprises cette saison. En Espagne, Fichajes évoque un intérêt du Betis Séville au sujet du latéral droit et frère de Désiré, Guéla Doué. Enfin, Joaquin Panichelli serait surveillé de près par l’Atlético Madrid pour l’après Julian Alvarez. 

