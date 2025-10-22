Real Madrid Mercato : le père d’Endrick refroidit l’OM !
PSG : un ex de l’ASSE et deux de l’OM vont tenter de priver Hakimi d’un trophée

Achraf Hakimi lors de l'échauffement de Bayer Leverkusen-PSG.
Raphaël Nouet
22 octobre 2025

La confédération africaine a dévoilé la liste des nominés pour le titre de Ballon d’Or africain 2025. Achraf Hakimi (PSG) en fait évidemment partie et il est l’un des grands favoris !

Contrairement à France Football, qui a décidé que le Ballon d’Or récompenserait désormais un joueur pour ses performances sur la saison écoulée, la version africaine du trophée continue de se focaliser sur l’année civile. C’est donc bien pour ce qu’ils ont fait de janvier à décembre 2025 que les dix joueurs nominés ce mercredi à 13h seront jugés. Il y a Achraf Hakimi (Maroc, PSG), Mohamed Salah (Egypte, Liverpool), Frank Anguissa (Cameroun, Napoli), Fiston Mayele (Congo, Pyramids FC), Denis Bouanga (Gabon, Los Angeles FC), Serhou Guirassy (Guinée, Borussia Dortmund), Oussama Lamlioui (Maroc, Berkane), Victor Osimhen (Nigéria, Galatasaray), Iliman Ndiaye (Sénégal, Everton) et Pape Matar Sarr (Sénégal, Tottenham).

Hakimi favori avec Salah

Achraf Hakimi et Mohamed Salah sont les deux immenses favoris de cette édition. Le Marocain a tout gagné avec le PSG, notamment la première Champions League de l’histoire du club, et il s’est montré très souvent décisif, par exemple en finale puisque c’est lui qui a ouvert le score. Mohamed Salah n’a pas été en reste avec Liverpool, tombé face à Paris en 8es de finale de la C1, mais vainqueur de la Premier League pour la 20e fois de son histoire, record de Manchester United égalé. En outre, Salah a prolongé chez les Reds au terme d’un feuilleton à rebondissements. L’avantage d’Hakimi, c’est que lui n’a pas considérablement baissé de pied depuis le début de la saison. Salah, lui, est méconnaissable…

A noter la présence d’un ancien Stéphanois (Denis Bouanga) et de deux ex-Marseillais (Frank Anguissa et Iliman Ndiaye) dans cette liste. Trois autres joueurs ont également joué en L1 (Guirassy à Laval, Lille, Auxerre et Rennes, Osimhen à Lille et Sarr à Metz).

