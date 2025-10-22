Pour l’ancien attaquant du PSG Pedro Miguel Pauleta, le meilleur Parisien actuel n’est pas Ousmane Dembélé, qui a pourtant décroché le Ballon d’Or 2025, mais Vitinha.

Ce soir, Pedro Miguel Pauleta était l’invité de Jérôme Rothen dans son émission de radio. La légende du PSG a été interrogée sur les joueurs actuels, qui ont époustouflé l’Europe hier avec leur large victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen (7-2). Et, surprise, l’ancien attaquant n’a pas désigné Ousmane Dembélé, pourtant sacré Ballon d’Or 2025, mais Vitinha. Il est allé jusqu’à comparer son compatriote à une légende du FC Barcelone.

« Ça me fait penser à l’époque d’Andres Iniesta »

« Avec lui, et Pedri de Barcelone, ce sont deux joueurs qui ont un niveau énorme. Ça me fait penser à l’époque d’Andres Iniesta. Il ne perd pas la balle. C’est un joueur qui est toujours bien placé. Quand il a le ballon, il sait tout faire, il ne fait pas une erreur, il ne rate pas une passe. En plus, il est en confiance, il sent la confiance de l’équipe et de son coach, du club. C’est très important pour lui, c’est un phénomène. »

Que les supporters du PSG se rassurent : Pauleta a complimenté tous les joueurs du PSG, même ceux qui brillent un peu moins que les titulaires, comme Gonçalo Ramos.