FC Nantes : Castro doit-il renier ses principes pour assurer le maintien ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG : Pauleta snobe Dembélé pour comparer ce joueur à une légende du Barça

PSG : Pauleta snobe Dembélé pour comparer ce joueur à une légende du Barça
Raphaël Nouet
22 octobre 2025

Pour l’ancien attaquant du PSG Pedro Miguel Pauleta, le meilleur Parisien actuel n’est pas Ousmane Dembélé, qui a pourtant décroché le Ballon d’Or 2025, mais Vitinha.

Ce soir, Pedro Miguel Pauleta était l’invité de Jérôme Rothen dans son émission de radio. La légende du PSG a été interrogée sur les joueurs actuels, qui ont époustouflé l’Europe hier avec leur large victoire sur la pelouse du Bayer Leverkusen (7-2). Et, surprise, l’ancien attaquant n’a pas désigné Ousmane Dembélé, pourtant sacré Ballon d’Or 2025, mais Vitinha. Il est allé jusqu’à comparer son compatriote à une légende du FC Barcelone.

« Ça me fait penser à l’époque d’Andres Iniesta »

« Avec lui, et Pedri de Barcelone, ce sont deux joueurs qui ont un niveau énorme. Ça me fait penser à l’époque d’Andres Iniesta. Il ne perd pas la balle. C’est un joueur qui est toujours bien placé. Quand il a le ballon, il sait tout faire, il ne fait pas une erreur, il ne rate pas une passe. En plus, il est en confiance, il sent la confiance de l’équipe et de son coach, du club. C’est très important pour lui, c’est un phénomène. »

Que les supporters du PSG se rassurent : Pauleta a complimenté tous les joueurs du PSG, même ceux qui brillent un peu moins que les titulaires, comme Gonçalo Ramos.

Ligue 1PSG
#A la une

Les plus lus

Luis Castro lors d'un match du FC Nantes à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes : Castro doit-il renier ses principes pour assurer le maintien ?

Par Bastien Aubert
Le président du LOSC, Olivier Létang.
Ligue 1...

Discipline : Létang (LOSC) connaît sa sanction

Par Raphaël Nouet
Anthony Lopes saluant les supporters du FC Nantes avant un match à la Beaujoire.
FC Nantes...

FC Nantes : l’OL prépare du lourd pour la venue des Canaris

Par Raphaël Nouet
OL : la menace d’une défaite sur tapis vert plane sur les Gones
Ligue 1...

OL : la menace d’une défaite sur tapis vert plane sur les Gones

Par Raphaël Nouet
Lucas Stassin félicité par ses partenaires lors de Montpellier-ASSE.
ASSE...

ASSE : un ancien tacle Stassin et Davitashvili

Par Raphaël Nouet
PSG : Pauleta snobe Dembélé pour comparer ce joueur à une légende du Barça
Ligue 1...

PSG : Pauleta snobe Dembélé pour comparer ce joueur à une légende du Barça

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi lors du match entre l'OM et le Sporting Portugal.
Ligue des champions...

Sporting – OM : De Zerbi dévoile son onze de départ

Par Raphaël Nouet
Le onze aligné par Xabi Alonso, dimanche dernier, lors du déplacement à Getafe.
Ligue des champions...

La compo du Real Madrid pour le choc face à la Juventus

Par Raphaël Nouet
La joie des Parisiens après un but face à Leverkusen.
ASSE...

Les infos du jour : le PSG sur son nuage, Endrick fait rêver l’OM, Laurent Blanc au chevet du Stade Rennais ?

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca lors d'un match de l'OL en Europa League.
Ligue Europa...

OL : 2 absences dans le groupe pour affronter Bâle

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, après le match contre Lille.
FC Nantes...

FC Nantes : Castro tient la solution à tous ses problèmes offensifs

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé en action face à Pau Cubarsi lors du Clasico de la saison dernière.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Mbappé ? Même pas peur !

Par Raphaël Nouet
Noa Lang lors d'un match amical du Napoli contre Gérone.
Ligue 1...

Une cible estivale se mord les doigts de ne pas avoir signé à l’OM

Par Raphaël Nouet
Le tifo des ultras de l'ASSE lors du match face au Mans.
ASSE...

ASSE : les Verts ont mis une sacrée claque au RC Lens !

Par Raphaël Nouet
Laurent Blanc lors d'un match entre ancien de Montpellier à l'occasion du 50e anniversaire du club.
Ligue 1...

Stade Rennais : Laurent Blanc après Habib Beye, ça ne passe pas chez les supporters

Par Raphaël Nouet
Endrick en action la saison dernière avec le Real Madrid.
Mercato...

Real Madrid Mercato : le père d’Endrick refroidit l’OM !

Par Raphaël Nouet
Paulo Fonseca, dans les tribunes du Groupama Stadium, lors d'un match de L1 de l'OL.
Ligue 1...

OL : Fonseca reconnaît une terrible erreur

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland au milieu de ses joueurs avant le match entre l'ASSE et Le Mans.
ASSE...

Une révolution au milieu en préparation à l’ASSE ?

Par Raphaël Nouet
Bruno Genesio lors du match entre le FC Nantes et le LOSC.
Ligue Europa...

LOSC : pour Genesio, le match face au FC Nantes est l’exemple à suivre avant le PAOK

Par Raphaël Nouet
Les jeunes du Sporting avec le tee-shirt noir de Jul.
Ligue des champions...

OM : l’énorme chambrage du Sporting avant le choc de ce soir

Par Raphaël Nouet
Achraf Hakimi lors de l'échauffement de Bayer Leverkusen-PSG.
Ligue 1...

PSG : un ex de l’ASSE et deux de l’OM vont tenter de priver Hakimi d’un trophée

Par Raphaël Nouet
Joshua Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : Joshua Duffus fait débat chez les Verts 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca.
Mercato...

OL Mercato : Lyon a mis la main sur son sauveur, le Stade Rennais s’étrangle !

Par Bastien Aubert
Illia Zabarnyi (PSG)
Mercato...

PSG Mercato : une recrue fait flop, Campos va frapper fort en janvier !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet