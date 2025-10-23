Après le succès à Leverkusen (7-2), Pierre Ménès avait accordé une bonne note à Vitinha mais il estime n’avoir pas été assez généreux. En revanche, il n’est pas tendre avec Ilya Zabarnyi.

Comme tout le monde, Pierre Ménès a été impressionné par la performance parisienne sur la pelouse du Bayer Leverkusen (7-2) mardi soir. Et comme à son habitude, il a noté les joueurs du PSG. Mais il a fait un mea culpa mercredi, après avoir revu la rencontre. Alors qu’il avait accordé un 7 à Vitinha, il a décidé de lui donner un 8, tant le Portugais a régné sur le milieu de terrain.

Zabarnyi « a un problème dans les duels »

En revanche, le journaliste n’a pas été tendre du tout avec Ilya Zabarnyi, qui a vécu une nouvelle soirée très compliquée à la BayArena… « Ce n’est pas la première fois que je dis et que je remarque que ce garçon a un problème dans les duels. Deux fois il se fait manger, il provoque deux penalties, et forcément sa copie est plus que médiocre. Elle est inquiétante ».

Une fois n’est pas coutume, Pierre Ménès partage l’avis de tous les observateurs. Ilya Zabarnyi déçoit fortement depuis son arrivée cet été en provenance de Bournemouth. A tel point que Luis Campos envisagerait de recruter à son poste cet hiver…