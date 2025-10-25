Si João Neves, actuellement blessé, a brillé au PSG sur le terrain, c’est aussi son geste tendre pour sa petite amie après chaque but qui fait fondre les cœurs.

Arrivé à l’été 2024 au PSG, João Neves est un titulaire indiscutable de Luis Enrique, et il continue de régaler sur le terrain, même s’il est actuellement freiné par une blessure. Si ses bonnes performances sur le terrain font parler, c’est sa vie privée qui fait fondre les cœurs.

Le signe 123 pour un « je t’aime »

Sa petite amie, Madalena Aragão, a révélé un geste très émouvant que Neves fait à chaque but. « Tout a commencé dans ma famille. Ma mère a inventé l’idée que 123 signifie “Je t’aime”. Par exemple, si tu es loin de moi, au lieu de crier “Je t’aime”, tu fais simplement le geste avec tes doigts », explique-t-elle sur Mega Hits. Et ce geste, Joao ne le garde pas pour lui : « C’était à Marseille, et je travaillais ici, au Portugal. Ce jour-là, on a dîné en famille pour regarder le match. Et quand il a marqué, il l’a fait. Ma mère s’est mise à pleurer, ma sœur Maria s’est mise à pleurer, et moi aussi. »

Même si Neves n’est pas un buteur naturel, il a déjà signé quelques réalisations mémorables, comme ce triplé face à Toulouse en août, où il n’a pas hésité à célébrer avec son fameux geste 123. Entre exploits sur le terrain et gestes d’amour discrets mais puissants, João Neves semble avoir trouvé l’équilibre parfait entre football et romance.