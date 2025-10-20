Le doute plane sur l’attaquant et les milieux de terrain à la veille du match de Ligue des champions contre Leverkusen…

Le Paris Saint-Germain était très amoindri ces dernières semaines mais il a enregistré les retours de Désiré Doué, Bradley Barcola, Marquinhos et d’Ousmane Dembélé. Toutefois, en conférence de presse avant la réception du Bayer Leverkusen, Luis Enrique s’est voulu prudent sur le retour du Ballon d’Or. « Nous verrons les sensations aujourd’hui pendant l’entraînement et demain on verra », a expliqué l’Espagnol.

Invité à donner des nouvelles de João Neves et Fabian Ruiz, Luis Enrique a botté en touche… « Je ne sais pas. Tu dois voir le point médical. Les premières choses qu’ils doivent surmonter c’est le point médical. Après, ils seront réintégrés dans le groupe. Ce moment n’est pas encore arrivé, il faut attendre. On a de très bonnes nouvelles avec les retours de beaucoup de joueurs cette semaine. On attend pour le reste ».