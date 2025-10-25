À la veille du Clasico entre le Real Madrid et le Barça, Xabi Alonso est passé devant la presse et a dévoilé son groupe.

Ce dimanche (16h15), le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouvent à Bernabeu pour un nouveau Clasico. Un choc dans la course au titre sous hautes tensions après les déclarations de Lamine Yamal. « Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps… », a lâché la star des Blaugrana dans un stream avec Ibai Llanos.

La réponse de Xabi Alonso à Yamal

Présent ce samedi après-midi devant la presse, Xabi Alonso a été invité à réagir à ces propos qui font vivement polémique en Espagne à la veille de ce Clasico. « Les déclarations de Lamine Yamal ? Vous me parlez encore de cela ? Je ne m’étendrai pas là-dessus. Ce qui compte, c’est la façon dont nous jouerons demain (dimanche). Il y a beaucoup de déclarations de personnes à Barcelone, et je ne peux pas toutes les analyser. Il y a des moments pour tout. Les joueurs doivent être prêts. Je ne pense à rien d’autre », a répondu l’entraîneur merengue.

Quatre retours et deux absents dans le groupe du Real Madrid

Quelques minutes après la conférence de presse de Xabi Alonso, le Real Madrid a dévoilé le groupe retenu par le technicien espagnol pour ce choc. Comme attendu, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen et Dani Ceballos, tous quatre touchés dernièrement, font leur retour dans le groupe, au contraire de David Alaba et Antonio Rüdiger.