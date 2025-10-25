Brest – PSG : la compo de Luis Enrique est tombée !
FC Barcelone : le groupe de Flick pour le Clasico face au Real Madrid

Hansi Flick (FC Barcelone)
Fabien Chorlet
25 octobre 2025

Voici le groupe convoqué par Hansi Flick pour le Clasico face au Real Madrid.

Dauphin du Real Madrid au classement depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone se déplace ce dimanche (16h15) sur la pelouse de son ennemi juré avec la ferme intention de reprendre le fauteuil de leader. Après le Real Madrid, c’est au tour du Barça de dévoiler son groupe pour ce Clasico. Joan Garcia, Marc-André ter Stegen, Gavi, Raphinha, Dani Olmo et Robert Lewandowski sont absents, tandis que Jules Koundé, dont la présence était incertaine, est finalement bien présent.

Les 22 Catalans convoqués par Flick

Le groupe du Barça : Szczesny, Kochen, Eder Aller – Baldé, Araujo, Cubarsi, Gerard Martin, Koundé, Eric Garcia, Jofre, Xavi Espart – Pedri, Fermin Lopez, Casado, de Jong, Bernal, Dro – Ferran Torres, Yamal, Rashford, Roony, Fernandez.

