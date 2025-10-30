Touché physiquement et auteur d’un début de saison en dents de scie, Lamine Yamal (18 ans) en inquiète plus d’un pour la suite de la carrière. Nos deux journalistes Bastien Aubert et William Tertrin lancent le débat.

« Attention à la trajectoire que prend Yamal»

« Le talent intrinsèque de Lamine Yamal est indéniable. À mes yeux, il aurait même mérité le Ballon d’Or si les critères de vote avaient été dictés par ce seul paramètre. Paye-t-il, comme Vinicius Junior en 2024, son échec pour le sacre ? Depuis le début de la saison, le crack espagnol est moins impressionnant. Il garde son côté électrique mais ne fait plus les bons choix et se perd souvent dans des exploits individuels qui ont leurs limites. Alvaro Carreras l’a d’ailleurs mis sous l’éteignoir lors du Clasico après que l’intéressé eut trop parlé.

C’est bien cela le problème actuel de Yamal : il ne se concentre plus que sur son métier. Sa vie privée est étalée, ses mots sont souvent offensifs et il fait plus parler de lui qu’il ne le devrait sur le terrain extra sportif. Son entourage ne semble pas le tirer vers le haut et je fais partie de ceux qui pensent que sa carrière – qui peut être exceptionnelle – pourrait rapidement décliner sans un recadrage en règle. Il n’a que 18 ans et doit vivre sa jeunesse mais d’autres talents que lui ont vu leur trajectoire réduite à néant en raison d’un cadre mal délimité. Je dis donc attention : alerte orange. »

Bastien AUBERT

« Yamal doit absolument trouver un équilibre »

« Oui, je partage l’avis selon lequel la trajectoire de Lamine Yamal pourrait être en danger. Malgré un talent indéniable et un potentiel énorme à seulement 18 ans, les signes sont inquiétants. Un début de saison irrégulier, un Clasico cauchemardesque, et une exposition médiatique excessive peuvent freiner sa progression.

Comme le souligne Bastien, sans un encadrement solide et un recentrage sur son métier, il existe un réel risque que sa carrière stagne, voire décline prématurément. L’expérience de jeunes prodiges passés montre que le talent seul ne suffit pas : la discipline, le cadre et la maturité sont essentiels pour transformer un potentiel exceptionnel en une carrière durable et réussie. Yamal doit donc absolument trouver un équilibre entre sa vie personnelle et son développement sportif pour sécuriser son avenir ».

William TERTRIN