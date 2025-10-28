En conférence de presse, Pierre Sage a lancé une petite pique à un ancien joueur du RC Lens, sans réellement le citer.

Ce lundi en conférence de presse avant le déplacement à Metz, Pierre Sage, entraîneur du RC Lens, est revenu sur le rôle de leader de certains joueurs, dont Florian Sotoca, et la manière dont la culture du club se transmet au sein du vestiaire. Et cette déclaration mérite d’être citée dans son intégralité.

« Un joueur qui ne voulait pas rentrer dans ce cadre »

« Son rôle de leader (en parlant de Sotoca) ? En fait, je ne lui ai rien demandé du tout. C’est vraiment un position qu’il a naturellement. Il partage cette position avec les autres anciens de ce vestiaire. On se rend compte qu’il y a une vraie culture ici. Une culture de l’entraînement et de l’effort. Ce sont les garants de ces choses-là. Ils nous facilitent énormément le travail puisqu’on n’a pas à activer sans cesse ces éléments puisque les joueurs d’eux-mêmes font en sorte que ce soit respecté. D’ailleurs, il y a eu des recrutements qui ont duré très peu de temps avec un joueur qui ne voulait pas rentrer dans ce cadre. »

C’est cette dernière phrase qui attire particulièrement l’attention, rappelant que la culture de l’effort et de l’engagement est un critère fondamental pour le club lensois. Les joueurs qui ne respectent pas cette ligne sont rapidement confrontés aux réalités du vestiaire.

Mais qui Sage visait-il exactement ?

Chez les supporters, la déclaration a lancé un débat animé sur qui est visé exactement par Sage. Sur les réseaux sociaux, certains parlent de Stijn Spierings, arrivé le 23 juin 2023 et rapidement écarté avec un départ en prêt à Toulouse le 14 septembre suivant. D’autres pensent à Elye Wahi, auteur d’une saison 2023-2024 correcte à 12 buts en 36 matchs, qui a régulièrement été pointé du doigt. Certains évoquent également Jeremy Agbonifo, erreur de casting l’hiver dernier, actuellement prêté avec option d’achat au FC Bâle.

Au-delà du débat sur l’identité des joueurs concernés, le message de Sage est clair : le RC Lens mise sur des joueurs qui s’intègrent pleinement à sa culture d’effort et de rigueur. Ceux qui ne respectent pas ces principes voient leur passage au club se limiter à quelques semaines. Une mise au point qui rappelle que, au-delà des performances individuelles, le respect de l’esprit collectif reste le socle du succès lensois.