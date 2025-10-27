OL : le verdict est tombé pour Fofana, il est terrible !
RC Lens : Pierre Sage annonce de bonnes nouvelles avant Metz, il glisse une info sur sa compo

RC Lens : Pierre Sage annonce de bonnes nouvelles avant Metz, il glisse une info sur sa compo
Laurent Hess
27 octobre 2025

Le coach du RCL était en conférence de presse ce lundi.

Tout roule pour le RC Lens, 2e de L1 après sa victoire contre l'OM. Le RCL se déplace à Metz mercredi soir et Pierre Sage disposera de tout son monde comme il l'a expliqué en conférence de presse, les deux mondialistes U20 du RC Lens, Anthony Bermont et Fodé Sylla, étant de nouveau disponibles.

Un groupe au complet pour Sage

« Les 23 joueurs de champ sur lesquels on pensait pouvoir compter sont valides. Il y a juste Kyllian Antonio qui est toujours en phase de réathlétisation. Et nos quatre gardiens de but sont valides aussi. » Sage a expliqué qu'il n'en profiterait pas forcément pour faire tourner. « Là, on a eu un jour de récupération en plus par rapport à mon expérience à Lyon où j'avais la Coupe d'Europe le jeudi et le match de championnat le dimanche. Ce jour de récupération en plus permet à l'ensemble des organismes de retrouver l'ensemble de leurs conditions pour performer. Donc je ne suis pas trop inquiet pour l'enchaînement étant donné qu'il y a quatre jours entre les matchs. Les rotations se feront sur des cas individuels, si on ressent qu'il y a un besoin. Mais il n'y a pas de plan sur les rotations ». On ne changera donc pas une équipe qui gagne, à priori…

