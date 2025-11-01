Hansi Flick a tenu sa conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement du FC Barcelone à Elche pour la 11e journée de Liga (18h30).

Le sourire est revenu u FC Barcelone. Après un Clasico perdu contre le Real Madrid (1-2), Hansi Flick a affiché un visage plutôt détendu, satisfait du travail de ses joueurs à l’entraînement, mais a aussi évoqué la situation préoccupante de Pedri.

Olmo et Lewandowski de retour, bientôt Garcia ?

« J’ai vraiment apprécié les deux dernières séances d’entraînement de l’équipe. Dani Olmo et Robert Lewandowski sont de retour, et c’est une bonne nouvelle », a confié Flick face aux médias, visiblement soulagé de retrouver deux cadres de son effectif. Ces retours tombent à point nommé pour un Barça qui cherche à retrouver de la régularité après un début de saison contrasté.

Un troisième larron pourrait bientôt faire son retour sur les terrains : Joan Garcia, apparu au centre d’entraînement ce jour. « Avec Joan García, on ira jour après jour. En ce qui concerne Olmo et Lewandowski, on verra combien de minutes ils pourront jouer demain, puis nous aviserons pour les prochains matchs », a prévu Flick.

Yamal et Pedri inquiètent Flick

Concernant la rencontre face à Elche, le coach du FC Barcelone a prévenu : « J’ai aimé ce que j’ai vu d’Elche. Pour nous, il est important d’avoir une bonne position et un bon pressing. Je suis très satisfait de ce que j’ai vu à l’entraînement ces deux derniers jours. »

En revanche, Flick s’est montré plus inquiet en évoquant Pedri. « J’ai été surpris par sa blessure car à Madrid, il était simplement fatigué. Nous devons l’accepter, mais c’est un joueur qui nous apporte beaucoup de stabilité. » L’absence du jeune milieu espagnol, pilier de l’entrejeu catalan, reste donc un vrai coup dur pour les Blaugrana.

Enfin, Flick a avoué avoir parlé avec Lamine Yamal, sous le feu des critiques depuis quelques jours au Barça : « On a parlé avec Lamine. Je pense qu’on a tous les deux été très honnêtes, et je le protégerai toujours. Il est très jeune. »