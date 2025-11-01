OM Mercato : une recrue au tapis provoque des remous en interne 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Barcelone : Flick s’inquiète pour Pedri et Yamal, deux retours majeurs actés avant Elche !

Hansi Flick (FC Barcelone)
Bastien Aubert
1 novembre 2025

Hansi Flick a tenu sa conférence de presse ce samedi, à la veille du déplacement du FC Barcelone à Elche pour la 11e journée de Liga (18h30). 

Le sourire est revenu u FC Barcelone. Après un Clasico perdu contre le Real Madrid (1-2), Hansi Flick a affiché un visage plutôt détendu, satisfait du travail de ses joueurs à l’entraînement, mais a aussi évoqué la situation préoccupante de Pedri.

Olmo et Lewandowski de retour, bientôt Garcia ?

« J’ai vraiment apprécié les deux dernières séances d’entraînement de l’équipe. Dani Olmo et Robert Lewandowski sont de retour, et c’est une bonne nouvelle », a confié Flick face aux médias, visiblement soulagé de retrouver deux cadres de son effectif. Ces retours tombent à point nommé pour un Barça qui cherche à retrouver de la régularité après un début de saison contrasté.

Un troisième larron pourrait bientôt faire son retour sur les terrains : Joan Garcia, apparu au centre d’entraînement ce jour. « Avec Joan García, on ira jour après jour. En ce qui concerne Olmo et Lewandowski, on verra combien de minutes ils pourront jouer demain, puis nous aviserons pour les prochains matchs », a prévu Flick.

Yamal et Pedri inquiètent Flick

Concernant la rencontre face à Elche, le coach du FC Barcelone a prévenu : « J’ai aimé ce que j’ai vu d’Elche. Pour nous, il est important d’avoir une bonne position et un bon pressing. Je suis très satisfait de ce que j’ai vu à l’entraînement ces deux derniers jours. » 

En revanche, Flick s’est montré plus inquiet en évoquant Pedri. « J’ai été surpris par sa blessure car à Madrid, il était simplement fatigué. Nous devons l’accepter, mais c’est un joueur qui nous apporte beaucoup de stabilité. » L’absence du jeune milieu espagnol, pilier de l’entrejeu catalan, reste donc un vrai coup dur pour les Blaugrana.

Enfin, Flick a avoué avoir parlé avec Lamine Yamal, sous le feu des critiques depuis quelques jours au Barça : « On a parlé avec Lamine. Je pense qu’on a tous les deux été très honnêtes, et je le protégerai toujours. Il est très jeune. »

FC BarceloneLiga
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE

Les plus lus

Hamad Junior Traoré (OM)
Ligue 1...

OM Mercato : une recrue au tapis provoque des remous en interne 

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick s’inquiète pour Pedri et Yamal, deux retours majeurs actés avant Elche !

Par Bastien Aubert
Lucas Stasisn (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le Paris FC avance sur une autre priorité que Stassin en janvier 

Par Bastien Aubert
Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
Ligue des champions...

OM Mercato : Benatia oublie Endrick avec un buteur qui flambe en Ligue des Champions !

Par Bastien Aubert
Bahmed Deuff (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro a identifié la future star du club, les supporters se frottent les mains !

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : le RC Lens secoué avant Lorient, Clauss sur le départ de l’OGC Nice ! 

Par Bastien Aubert
Marcus Rashford (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Barça prêt à boucler le transfert d’une star mondiale !

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Aj Auxerre...

OM : un petit nouveau dans le groupe à Auxerre

Par Bastien Aubert
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
Mercato...

PSG, Real Madrid Mercato : un troisième club surprise a pris la pole pour Bouaddi (LOSC)

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM, OL Mercato : Fabrizio Romano dévoile le futur club d’Endrick, l’opération bouclée la semaine prochaine !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Kilmer Sports a donné sa réponse au Paris FC pour Stassin

Par Bastien Aubert
Hansi Flick (FC Barcelone)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick croule enfin sous les bonnes nouvelles au FC Barcelone

Par Bastien Aubert
Christian Bassila
Ligue 1...

OL : une recrue de poids inattendue débarque à Lyon !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, répondant à une interview après la défaite contre Lille.
FC Nantes...

FC Nantes : Castro sous le choc, il n’a jamais vu ça avant Nantes !

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : le vestiaire explose, Beye lâché de toutes parts avant Strasbourg !

Par Bastien Aubert
Igor Paixao (OM)
Aj Auxerre...

OM : deux titulaires éjectés par De Zerbi à Auxerre ?

Par Bastien Aubert
Joshua Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : Horneland a tranché entre Stassin et Duffus face au Red Star

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue 1...

PSG – OGC Nice : encore un coup dur pour Dembélé ?

Par Bastien Aubert
Joshua Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : Stassin ou Duffus, qui doit débuter face au Red Star ?

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : Lamine Yamal infidèle à Nicki Nicole, le scandale éclate ! 

Par Bastien Aubert
Ludovic Blas (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Beye doit-il relancer Blas et Fofana contre le RC Strasbourg ?

Par Bastien Aubert
Un supporter du Real Madrid est décédé après le penalty manqué de Mbappé lors du Clasico
Liga...

Un supporter du Real Madrid est décédé après le penalty manqué de Mbappé lors du Clasico

Par William Tertrin
OL Mercato : Endrick convaincu de signer grâce un ancien Lyonnais ?
Mercato...

OL Mercato : Endrick convaincu de signer grâce un ancien Lyonnais ?

Par William Tertrin
L'entraîneur de l'OM, Roberto De Zerbi, lors d'une conférence de presse.
Mercato...

OM Mercato : une recrue estivale déjà poussée dehors !

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet