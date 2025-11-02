Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Haise évoque Diop et Haise

Après la défaite de l’OGC Nice hier à Paris (0-1), Franck Haise a donné des nouvelles du blessé Sofiane Diop : « Sofiane a eu une alerte à l’ischio, il était malade aussi, c’est pour ça qu’il commençait sur le banc, je n’allais pas lui dire de continuer dix minutes pour que cette alerte devienne une lésion », a expliqué l’entraîneur niçois avant de revenir sur le cas Jonathan Clauss : « Les dirigeants discutent avec son agent pour que tout le monde puisse s’y retrouver mais ce n’est pas parce que vous discutez que ça fonctionne. Au-delà de ça, je veux que quand Jo sera avec nous de nouveau, il le soit avec l’esprit libéré, parce qu’on sait qu’un joueur avec l’esprit pas libéré n’est pas performant, et qu’il risque aussi la blessure. Donc pour moi ce n’était pas le moment (de le convoquer), c’était trop court de le relancer avec tout ce qu’il s’est passé. Je sais qu’on va le retrouver, mais je pense qu’il fallait un peu de temps. S’il a envie de revenir ? Je le connais bien, il va revenir, je n’ai pas discuté avec lui, il y a des moments où il faut laisser les choses retomber, laisser la semaine se finir, et puis il y a une semaine complète la semaine prochaine, on aura le temps de rediscuter ça. »

AS Monaco : Pocognoli donne des nouvelles de Pogba

Après la défaite surprise de l’AS Monaco à domicile contre le Paris FC ce samedi (0-1), Sébastien Pocognoli a donné des nouvelles de Paul Pogba. « L’international français a une entorse de grade 2. C’est tout ce que je peux dire pour le moment. Il aura encore un examen complémentaire, la semaine prochaine, je pense. C’est une entorse moyenne», a-t-il indiqué en conférence de presse, évoquant les résultats d’une IRM passée samedi, avant d’en dire plus sur son retour. La disponibilité peut varier de quelques jours à une ou deux semaines, ce sera à confirmer la semaine prochaine et, ensuite, on verra », a-t-il ajouté, en précisant qu’il serait d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Bodo/Glimt.

Paris FC : un simple intérim pour Trapp ?

Stéphane Gilli a décidé de titulariser Kevin Trapp pour le match à Monaco hier en fin de journée. Et ce choix s’est avéré payant puisque le Paris FC a réussi un joli coup en s’imposant sans prendre de but (1-0) chez un prétendant aux 4 premières places de la Ligue 1. L’Allemand a été préféré à Obed Nkambadio, titulaire habituel qui avait joué 9 des 10 premiers matches de cette saison en Ligue 1.

« Ce choix est un choix tactique, je prends en considération que l’on a joué trois matches en une semaine, il y a des joueurs que l’on fait tourner en fonction des temps de jeu. Les gardiens sont des joueurs à part entière dans une équipe. Sur l’aspect physique, on pense qu’ils courent moins, mais il y a la charge mentale », a justifié Gilli en conférence de presse d’après-match. Je leur avais dit que sur les 3 matches, Kevin en jouerait un entre Lyon et Monaco. Le choix s’est porté sur Monaco. Je suis fier et content, le niveau de Kevin et ce qu’il nous a apporté ce soir ne sont pas une surprise. Il a réussi un très bel arrêt devant Akliouche. »

Stade Brestois : Roy récupère des forces vives avant l’OL

Eric Roy s’était donné la fin octobre pour y voir plus clair avec l’ensemble de son effectif au Stade Brestois. Si celui-ci s’est bien remplumé, il apparaît toujours dans un état de forme hétérogène et son entraîneur ne se satisfait pas de ce qu’il voit. « On manque de beaucoup trop de choses, souffle l’entraîneur finistérien. Je suis impatient d’avoir tout mon effectif à disposition. »

Ce sera presque le cas, ce dimanche soir pour accueillir Lyon (20 h 45), puisque seul Kamory Doumbia n’est pas encore totalement remis d’un coup sur le genou. Mais tous ne sont pas encore à 100 % physiquement. Ainsi, Mama Baldé qui, après quatre matches et demi d’absence (cuisse), vient d’entrer deux fois en jeu. Les recrues ne sont pas particulièrement vernies, puisque Rémy Labeau Lascary, entre luxation du coude et gêne musculaire, n’a plus débuté de rencontre depuis le déplacement à Angers (2-0), le 28 septembre, tandis que Junior Dina Ebimbe vient d’enchaîner quatre rencontres, mais assez haut et excentré.

RC Lens : Sarr réintégré dans le onze contre Lorient ?

Écarté du onze de départ du RC Lens lors de la défaite surprise du RC Lens mercredi à Metz (0-2), Malang Sarr est annoncé de retour comme titulaire pour la réception du FC Lorient à Bollaert cet après-midi (17h15). « On doit être capables de passer cette marche de ce niveau (Lorient) pour montrer qu’on peut réagir en équipe, insiste Pierre Sage. Le fait que ce soit un contexte de match qui va ressembler beaucoup à celui de mercredi, c’est une deuxième chance alors qu’on a trébuché, mais l’important, c’est de se relever et d’avancer et je pense que c’est ce qui doit animer l’équipe sur ce match-là. » Et c’est ce qu’attend un stade qui sera à guichets fermés pour la 73e fois d’affilée.