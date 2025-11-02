RC Lens Mercato : une affaire en or se profile à l’Inter Milan en janvier !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : Haise tend la main à Clauss à Nice, Sarr de retour en grâce à Lens ?

Malang Sarr (RC Lens)
Bastien Aubert
2 novembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Haise évoque Diop et Haise

Après la défaite de l’OGC Nice hier à Paris (0-1), Franck Haise a donné des nouvelles du blessé Sofiane Diop : « Sofiane a eu une alerte à l’ischio, il était malade aussi, c’est pour ça qu’il commençait sur le banc, je n’allais pas lui dire de continuer dix minutes pour que cette alerte devienne une lésion », a expliqué l’entraîneur niçois avant de revenir sur le cas Jonathan Clauss : « Les dirigeants discutent avec son agent pour que tout le monde puisse s’y retrouver mais ce n’est pas parce que vous discutez que ça fonctionne. Au-delà de ça, je veux que quand Jo sera avec nous de nouveau, il le soit avec l’esprit libéré, parce qu’on sait qu’un joueur avec l’esprit pas libéré n’est pas performant, et qu’il risque aussi la blessure. Donc pour moi ce n’était pas le moment (de le convoquer), c’était trop court de le relancer avec tout ce qu’il s’est passé. Je sais qu’on va le retrouver, mais je pense qu’il fallait un peu de temps. S’il a envie de revenir ? Je le connais bien, il va revenir, je n’ai pas discuté avec lui, il y a des moments où il faut laisser les choses retomber, laisser la semaine se finir, et puis il y a une semaine complète la semaine prochaine, on aura le temps de rediscuter ça. »

AS Monaco : Pocognoli donne des nouvelles de Pogba

Après la défaite surprise de l’AS Monaco à domicile contre le Paris FC ce samedi (0-1), Sébastien Pocognoli a donné des nouvelles de Paul Pogba. « L’international français a une entorse de grade 2. C’est tout ce que je peux dire pour le moment. Il aura encore un examen complémentaire, la semaine prochaine, je pense. C’est une entorse moyenne», a-t-il indiqué en conférence de presse, évoquant les résultats d’une IRM passée samedi, avant d’en dire plus sur son retour. La disponibilité peut varier de quelques jours à une ou deux semaines, ce sera à confirmer la semaine prochaine et, ensuite, on verra », a-t-il ajouté, en précisant qu’il serait d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Bodo/Glimt.

Paris FC : un simple intérim pour Trapp ?

Stéphane Gilli a décidé de titulariser Kevin Trapp pour le match à Monaco hier en fin de journée. Et ce choix s’est avéré payant puisque le Paris  FC a réussi un joli coup en s’imposant sans prendre de but (1-0) chez un prétendant aux 4 premières places de la Ligue 1. L’Allemand a été préféré à Obed Nkambadio, titulaire habituel qui avait joué 9 des 10 premiers matches de cette saison en Ligue 1. 

« Ce choix est un choix tactique, je prends en considération que l’on a joué trois matches en une semaine, il y a des joueurs que l’on fait tourner en fonction des temps de jeu. Les gardiens sont des joueurs à part entière dans une équipe. Sur l’aspect physique, on pense qu’ils courent moins, mais il y a la charge mentale », a justifié Gilli en conférence de presse d’après-match.  Je leur avais dit que sur les 3 matches, Kevin en jouerait un entre Lyon et Monaco. Le choix s’est porté sur Monaco. Je suis fier et content, le niveau de Kevin et ce qu’il nous a apporté ce soir ne sont pas une surprise. Il a réussi un très bel arrêt devant Akliouche. »

Stade Brestois : Roy récupère des forces vives avant l’OL

Eric Roy s’était donné la fin octobre pour y voir plus clair avec l’ensemble de son effectif au Stade Brestois. Si celui-ci s’est bien remplumé, il apparaît toujours dans un état de forme hétérogène et son entraîneur ne se satisfait pas de ce qu’il voit. « On manque de beaucoup trop de choses, souffle l’entraîneur finistérien. Je suis impatient d’avoir tout mon effectif à disposition. »  

Ce sera presque le cas, ce dimanche soir pour accueillir Lyon (20 h 45), puisque seul Kamory Doumbia n’est pas encore totalement remis d’un coup sur le genou. Mais tous ne sont pas encore à 100 % physiquement. Ainsi, Mama Baldé qui, après quatre matches et demi d’absence (cuisse), vient d’entrer deux fois en jeu. Les recrues ne sont pas particulièrement vernies, puisque Rémy Labeau Lascary, entre luxation du coude et gêne musculaire, n’a plus débuté de rencontre depuis le déplacement à Angers (2-0), le 28 septembre, tandis que Junior Dina Ebimbe vient d’enchaîner quatre rencontres, mais assez haut et excentré.

RC Lens : Sarr réintégré dans le onze contre Lorient ?

Écarté du onze de départ du RC Lens lors de la défaite surprise du RC Lens mercredi à Metz (0-2), Malang Sarr est annoncé de retour comme titulaire pour la réception du FC Lorient à Bollaert cet après-midi (17h15). « On doit être capables de passer cette marche de ce niveau (Lorient) pour montrer qu’on peut réagir en équipe, insiste Pierre Sage. Le fait que ce soit un contexte de match qui va ressembler beaucoup à celui de mercredi, c’est une deuxième chance alors qu’on a trébuché, mais l’important, c’est de se relever et d’avancer et je pense que c’est ce qui doit animer l’équipe sur ce match-là. » Et c’est ce qu’attend un stade qui sera à guichets fermés pour la 73e fois d’affilée.

Ligue 1RC Lens
#A la une#MELTING-CLUBS

Les plus lus

Andy Diouf (Inter Milan)
Mercato...

RC Lens Mercato : une affaire en or se profile à l’Inter Milan en janvier !

Par Bastien Aubert
Joao Ferreira (ASSE)
ASSE...

ASSE : le coupable de la débâcle face au Red Star est identifié, changement radical à Troyes ?

Par Bastien Aubert
Robert Lewandowski (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : deux retours XXL pour Hansi Flick avant Elche

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM, OL Mercato : Xabi Alonso chamboule tout pour l’avenir d’Endrick au Real Madrid !

Par Bastien Aubert
Harry Kane (Bayern Munich)
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Deco craque pour un buteur de classe mondiale très bientôt à Paris !

Par Bastien Aubert
Neal Maupay (OM)
OM...

OM : un buteur inattendu marque des points sous le nez de De Zerbi 

Par Bastien Aubert
Ludovic Blas (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : un absent de taille dans le groupe pour Strasbourg

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : énorme rebondissement dans le dossier Beye ! 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Aj Auxerre...

OM : De Zerbi a dégoupillé à Auxerre, les insultes ont fusé après le match ! 

Par Bastien Aubert
Malang Sarr (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Haise tend la main à Clauss à Nice, Sarr de retour en grâce à Lens ?

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Metz...

FC Nantes : deux mauvaises nouvelles tombent avant le FC Metz   

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Romain Molina dévoile une première tendance forte pour cet hiver

Par Bastien Aubert
La joie de l'OM à Auxerre
Aj Auxerre...

OM : après Aguerd, un nouveau titulaire blessé à Auxerre !

Par Bastien Aubert
Vinicius Junior (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Vinicius fait profil bas au Real Madrid, des renforts au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
Bahmed Deuff (FC Nantes)
FC Metz...

FC Nantes – FC Metz : un gros doute et deux énormes surprises dans le onze de Luis Castro ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais – RC Strasbourg : on sait si Beye va titulariser Blas et Fofana

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue 1...

PSG : Dembélé vend la mèche sur son état de santé très inquiétant, son avenir en danger ?

Par Bastien Aubert
Florian Tardieu (ASSE)
ASSE...

ASSE : Tardieu lâche une petite bombe après la claque au Red Star, Horneland ciblé ? 

Par Bastien Aubert
Roberto De Zerbi (OM)
Aj Auxerre...

OM : De Zerbi se justifie sur son onze à Auxerre et annonce 2 bonnes nouvelles avant l’Atalanta

Par Bastien Aubert
Davitashvili en action lors de Red Star-ASSE.
ASSE...

Ferreira et Annan à la rue, Davitashvili frustrant… les notes de l’ASSE face au Red Star

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick claque la porte du vestiaire au nez de Lamine Yamal et Nicki Nicole !

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : la défaite contre le Red Star, Eirik Horneland n’en revient pas !

Par William Tertrin
Le Real Madrid cartonne Valence 4-0, Kylian Mbappé régale encore (vidéo)
Liga...

Le Real Madrid cartonne Valence 4-0, Kylian Mbappé régale encore (vidéo)

Par William Tertrin
L’OM se relance à Auxerre et reprend la deuxième place de Ligue 1… les notes des Marseillais
Ligue 1...

L’OM se relance à Auxerre et reprend la deuxième place de Ligue 1… les notes des Marseillais

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet