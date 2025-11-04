RC Lens : les Sang et Or font la course en tête avec Arsenal dans un domaine

Le RC Lens a inscrit 8 buts sur coups de pied arrêtés depuis le début de la saison. Le meilleur total avec Arsenal dans les cinq grands championnats européens.

Arsenal, c’est un nom qui ne laisse pas insensible les supporters du RC Lens. Les plus anciens ont forcément en mémoire l’historique victoire des Sang et Or de Daniel Leclercq à Wembley (1-0) face aux Gunners en Champions League, le 25 novembre 1998. C’était alors la première victoire française dans le temple du football, où Arsenal jouait ses matches de C1 car Highbury était trop petit. Plus de dix mille supporters lensois avaient fait le voyage dans le nord de Londres pour assister à cet événement.

La meilleure équipe européenne sur coups de pied arrêtés

Vingt-sept ans plus tard, les noms d’Arsenal et de Lens sont de nouveau accolés, mais pas pour une rencontre de Champions League. C’est au niveau statistiques. Il s’avère que les formations dirigées par Mikel Arteta et Pierre Sage sont les plus efficaces sur coups de pied arrêtés depuis le début de la saison ! Elles ont chacune frappé à huit reprises suite à un corner ou un coup franc.

Pour le RC Lens, c’est devenu l’arme fatale puisque quasiment la moitié des buts (8 sur 17) ont été inscrits de la sortie. Sachant qu’il faut y ajouter trois pénaltys, cela tend même à mettre en lumière une certaine difficulté à marquer dans le jeu… Mais si l’on veut voir le verre à moitié plein, on retiendra que le Racing fait aussi bien que l’une des meilleures équipes européennes dans un domaine bien précis !