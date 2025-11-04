RC Lens, ASSE : Will Still sur le marché, les Verts doivent-ils foncer ?
RC Lens : un porte-bonheur pour arbitrer le choc à Monaco

M. Dechepy lors du match entre le Stade Rennais et le RC Lens en début de saison.
Raphaël Nouet
4 novembre 2025

C’est Bastien Dechepy qui arbitrera le choc entre l’AS Monaco et le RC Lens au stade Louis-II samedi soir. Avec lui, les Sang et Or ne se sont jamais inclinés en quinze matches de championnat !

La 12e journée de Ligue 1 va offrir plusieurs chocs dans le haut du tableau de Ligue 1, qui devraient permettre de faire bouger les lignes au niveau du classement. Il y aura Lyon-PSG dimanche soir, Strasbourg-Lille plus tôt dans l’après-midi et un alléchant Monaco-Lens samedi à 21h05. Les déplacements en Principauté sont toujours compliqués pour les Sang et Or, même quand ils traversent une bonne passe comme actuellement. Mais cette fois, ils pourront compter sur un arbitre qui leur réussit bien.

Un seul résultat négatif avec lui… contre Monaco

La Ligue a en effet désigné Bastien Dechepy pour cette affiche et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il réussit particulièrement au Racing ! Depuis la saison 2018-19 et une victoire à Sochaux (1-0) en Ligue 2, le Picard a dirigé les Sang et Or à 17 reprises pour un bilan immaculé de 8 victoires et 9 nuls ! La seule fausse note s’est produite en 2023-24 avec une élimination de la Coupe de France aux tirs au but contre… Monaco (2-2, 5 t.a.b. à 7). Menés 2-0, les hommes de Franck Haise avaient trouvé les ressources pour revenir au score mais s’étaient inclinés aux pénaltys.

M. Dechepy a déjà arbitré le RC Lens cette saison, lors de son 0-0 à Rennes. Nul doute que Pierre Sage et ses hommes signeraient pour un tel score à Louis-II samedi !

