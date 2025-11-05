Daniel Riolo ne comprend pas pourquoi Bradley Barcola est titularisé dans le couloir gauche de l’attaque du PSG, comme face au Bayern (1-2), qui envoie Khvicha Kvaratskhelia à droite, où il est moins performant.

Au lendemain de la défaite du PSG face au Bayern (1-2), tout le monde y va de son analyse. Marquinhos, auteur d’une grossière erreur sur le second but bavarois, est notamment ciblé. Mais Daniel Riolo a ajouté Bradley Barcola à sa liste des déceptions. Pas forcément une surprise tant le journaliste de RMC fait une fixette sur l’ancien Lyonnais, qu’il a surnommé Bambi car il serait trop tendre pour le très haut niveau. Hier soir, il l’a carrément accusé de déstabiliser tout le secteur offensif de son équipe !

« Ce n’est pas avec Barcola que tu gagnes la Ligue des champions »

« Vous allez encore me faire le coup de la fixette avec Barcola ?! J’y peux rien, il a des limites ce garçon ! Je suis désolé, mais ce n’est pas avec Barcola que tu gagnes la Ligue des champions. Tu la gagnes avec Kvara qui arrive au mois de janvier, avec Dembélé qui se révèle en neuf et Doué qui devient un joueur hors du commun, ce qu’on n’avait pas prévu en début de saison. C’est pas avec Barcola que tu vas au bout. Alors pourquoi il aurait ce statut qui fait que lui va jouer à gauche et Kvara à droite ? Je préfère encore Mayulu ou n’importe qui à droite et Kvara, tu me le mets à gauche ! »

Des critiques qui peuvent s’entendre car, si Barcola fait souvent la différence à gauche en Ligue 1 (comme face à Lens en début de saison), il a beaucoup plus de mal en Champions League. Alors que son partenaire géorgien, lui, a fait ses preuves au très haut niveau…