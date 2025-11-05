Le jeune parisien a décidé de relever un nouveau défi…

Après avoir représenté la France dans toutes les sélections de jeunes, l’attaquant du PSG, Ibrahim Mbaye, pouvoir choisir de rejoindre le Sénégal. Et d’après RMC, sa réflexion est désormais terminée.

Thiaw a convaincu Mbaye

Mbaye a choisi de porter les couleurs du Sénégal. Le jeune Titi de 17 ans croit en effet au projet ambitieux des Lions de la Teranga, et c’est le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw qui a fait pencher la balance. L’ancien attaquant de l’ASSE a convaincu Mbaye et celui-ci devrait figurer dans la prochaine liste du Sénégal, le pays d’origine de son père, pour le match des Lions de la Teranga face au Brésil le 15 novembre à Londres. Un revirement totalement inattendu mais le Titi parisien a été séduit par la perspective de disputer la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, pour laquelle le Sénégal est déjà qualifié. Elu Titi d’or 2024, Ibrahim Mbaye est déjà apparu à 13 reprises cette saison avec le PSG. A à 16 ans, 6 mois et 23 jours, il est à ce jour le plus jeune joueur de l’histoire du club de la capitale à avoir disputé une rencontre officielle.