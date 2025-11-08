Auteur d’un tacle assassin ayant blessé Achraf Hakimi mardi, lors de PSG-Bayern (1-2), Luis Diaz s’est racheté avec un but phénoménal.

Depuis mardi, les supporters du PSG et de la sélection marocaine sont au fond du trou. La blessure d’Achraf Hakimi, qui va rester plus de six semaines en soins, est une très mauvaise nouvelle pour eux car le latéral droit est le meilleur joueur du monde à son poste. Devenu bon défensivement, il est surtout très présent en attaque, où ses statistiques sont dignes d’un ailier. La colère des Parisiens et des Marocains est d’autant plus justifiée que cette blessure aurait pu être évitée. Elle est la conséquence d’un tacle par derrière de Luis Diaz lors des arrêts de jeu du match de mardi entre le PSG et le Bayern (1-2).

Un solo extraordinaire

Le Colombien, qui avait inscrit les deux buts de son équipe au Parc des Princes, avait été expulsé après ce geste, alors que l’arbitre avait d’abord brandi un carton jaune. Visiblement pas atteint par son geste, Diaz s’est distingué cet après-midi, lors du nul du Bayern sur la pelouse de l’Union Berlin. Son équipe était menée 1-0 lorsqu’à la 37e minute, il a hérité du ballon à l’angle de la surface adverse. Il a réalisé un une-deux, a taclé le long de la ligne de sortie de but pour empêcher la passe trop longue de son partenaire de sortir, s’est relevé à la vitesse de l’éclair, a mis un petit pont à un joueur de l’Union et a enchaîné avec une frappe victorieuse sans angle ! Du très grand art !

Joueur incroyable quand il est bien dans ses baskets et dans sa tête, Luis Diaz a prouvé lors de cette semaine qu’il était capable du meilleur comme du pire. Inscrire un doublé au champion d’Europe ou un but sensationnel, c’est courant pour lui. Hélas, les gestes dangereux comme celui qui va priver le PSG de l’un de ses meilleurs joueurs jusqu’à la fin de l’année aussi…