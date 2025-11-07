Après la défaite de l’OM face à l’Atalanta Bergame (0-1), les audiences télévisées confirment la suprématie du PSG, qui écrase les Marseillais sur le plan médiatique et attire toujours plus de spectateurs devant les écrans.

Le contraste est frappant entre l’Olympique de Marseille et le PSG, même lorsque les deux clubs français évoluent en Ligue des Champions. Selon L’Équipe, la rencontre OM – Atalanta a réuni 1,189 million de téléspectateurs hier soir sur Canal+, soit 6,1 % de part d’audience. Un score légèrement inférieur à celui du précédent match marseillais face à l’Ajax Amsterdam, montrant que l’intérêt médiatique pour l’OM reste limité malgré son parcours européen.

Le PSG plus regardé que l’OM en C1

Pour mettre ce chiffre en perspective, le choc PSG – Bayern Munich, disputé mardi soir, avait attiré environ 1,67 million de téléspectateurs sur Canal+Foot. L’écart est net : le club parisien, champion de France en titre et habitué des exploits européens, continue de concentrer l’attention des fans et des médias, écrasant l’OM sur le plan de la popularité.

Pour les Marseillais, ces chiffres ne sont pas seulement un constat, mais un signal : il faudra se montrer compétitif et spectaculaire pour regagner le cœur des supporters et accroître leur visibilité médiatique. Au-delà des performances sportives, l’écart de popularité reflète aussi la stratégie marketing et l’impact médiatique des deux clubs. Le PSG, avec sa visibilité internationale, impose son image et continue de captiver l’audience, tandis que l’OM continue de forcer son retour au premier plan.