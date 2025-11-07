OM – Atalanta : après Egan Riley et De Zerbi, une autre altercation a éclaté !

La victoire de l’Atalanta Bergame sur la pelouse de l’OM mercredi soir en Ligue des Champions (1-0) a été très électrique en dehors du terrain.

La victoire de l’Atalanta Bergame à Marseille aurait pu être presque parfaite mercredi face à l’OM (1-0). Mais elle a été ternie par un incident inattendu sur le banc lombard. En seconde période, Ademola Lookman, remplacé après une prestation mitigée, n’a pas du tout apprécié la décision de son coach Ivan Juric.

Au moment de regagner le banc, le Nigérian a refusé la poignée de main de son entraîneur avant de lâcher quelques mots bien sentis. Juric a immédiatement répliqué. Les deux hommes ont échangé plusieurs insultes, sous les regards médusés des remplaçants et du staff.

« Il n’y a rien de grave, juste de la frustration »

L’intervention de l’adjoint de Juric a été nécessaire pour éviter que la tension ne dégénère davantage. Sur le terrain, l’Atalanta allait pourtant de valider un succès précieux en Ligue des Champions dans un stade Vélodrome médusé par la fin de match.

En conférence de presse, Ivan Juric a tenté d’éteindre l’incendie : « Il n’y a rien de grave, juste de la frustration. Lookman voulait rester sur le terrain, je comprends ça. » Du côté du joueur, silence radio. Cet épisode risque pourtant de laisser quelques traces quand on sait que du côté de l’OM, CJ Egan Riley a lui aussi eu un échange tendu avec Roberto De Zerbi…