ASSE : une légende du club voit loin avec Kilmer Sports et balance sur les agissements de Romeyer !

Passé dans les rangs de l’ASSE entre 1972 et 1983, Gérard Janvion a donné son point de vue sur la gestion de Kilmer Sports à la tête du club. Sans oublier celle du duo composé par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

Joueur emblématique de l’ASSE de 1972 à 1983, Gérard Janvion suit toujours avec passion l’évolution des Verts. Dans une interview accordée à Tribune Verte, l’homme de 72 ans a livré son regard sur la gestion de Kilmer Sports Ventures à la tête du club, tout en évoquant celle de l’ancien duo dirigeant Bernard Caïazzo – Roland Romeyer.

Janvion préfère adopter la patience et croire en ce trio composé d’Ivan Gazidis, Huss Fahmy et Jason Rosenfeld : « Déjà, je ne les connais pas car je n’ai encore eu l’occasion de les rencontrer. Mais on sent bien qu’ils n’ont pas repris le club pour perdre pendant des années. On sent qu’il y a des moyens, de l’ambition et des gens compétents à la tête du club, tant mieux. Personnellement, et même si j’ai un regard extérieur, je crois en eux. Juste regrettable que l’on soit descendus en seconde division au terme de l’exercice précédent. Car il est une évidence que notre club n’a rien à faire en Ligue 2… »

« Romeyer n’aimait pas trop les anciens Verts »

L’ancien défenseur de l’ASSE n’hésite pas à souligner un manque de vision de l’ancienne direction : « Au sujet de l’ancienne direction, je trouve surtout dommage que Roland Romeyer n’ait jamais montré l’envie de travailler avec certains d’entre nous. On aurait pu rendre quelques services tout de même. Moi, par exemple, j’aurais pu donner mon opinion sur certains espoirs qui évoluent aux Antilles. Avoir un regard sur la formation quand on a été professionnel de haut niveau, c’est important. Mais ça ne s’est jamais fait. Romeyer, de toute évidence, n’aimait pas trop les anciens Verts. Il n’a pas su faire avec nous. »

Janvion mêle ainsi critique et optimisme : il encourage les supporters de l’ASSE à laisser le temps à Kilmer Sports, tout en rappelant que la mémoire et l’expérience des anciens du club auraient pu être mieux utilisées par l’ancienne direction.