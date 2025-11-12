La victoire à Troyes samedi en Ligue 2 (3-2) a eu un goût amer pour l’AS Saint-Étienne après la blessure de Maxime Bernauer.

Tout semble sourire à l’ASSE après son succès à Troyes (2-3), marqué par un Joshua Duffus flamboyant. Il est pourtant le seul Stéphanois à figurer dans l’équipe type de la 14e journée de Ligue 2, lui qui a a éclaboussé la rencontre de son talent.

Face à l’ESTAC, Duffus a signé un match plein. Son unique tir cadré du match, précis et chirurgical, a fait mouche juste avant la pause (45’+3). Une prestation notée 8,6 sur Sofascore, avec en prime deux passes décisives et une activité constante dans les trente derniers mètres. De quoi rappeler qu’il possède un vrai flair offensif et qu’il peut sérieusement bousculer la hiérarchie.

Duffus seul rescapé de l’ASSE ?

Une bonne nouvelle pour Horneland, dont l’équipe cherche encore ses repères collectifs. Jusqu’ici, Lucas Stassin était souvent privilégié à la pointe de l’attaque, mais Duffus frappe un grand coup et se pose comme une option crédible pour la suite. Dans un groupe en reconstruction, sa fougue et sa justesse technique pourraient bien devenir des armes essentielles.

Malgré tout, l’ASSE ne place aucun autre joueur dans cette équipe type, la faute sans doute à une seconde période plus contrastée. Le onze type de la journée de L2 est dominé par Guingamp, Clermont ou Amiens mais les Verts pourraient bien servir de point d’appui à Troyes pour relancer la machine.