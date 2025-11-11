Si un recruteur du Stade Rennais a assisté à un match du championnat danois entre Velje et le FC Copenhague (2-0) le week-end dernier, l’identité du joueur supervisé se précise.

Le Stade Rennais a de la suite dans les idées et prépare l’avenir. Comme déjà dit hier, un recruteur du club breton aurait assisté à un match du championnat danois entre Velje et le FC Copenhague (2-0) le week-end dernier. Des représentants du Borussia Dortmund, de Mönchengladbach et de la Real Sociedad étaient également présents et même si l’identité du joueur supervisé n’a pas encore filtré, tout indique qu’elle pourrait se situer autour de deux joueurs : Lasse Flø et Amin Chiakha. Maxime Cerclet, journaliste passé par Ouest-France, penche même pour le second…

Lasse Flø et Amin Chiakha supervisés ?

Le premier est un jeune défenseur danois né en 2005, qui évolue comme latéral/piston droit à Vejle BK. Formé au club, il a fait ses débuts en équipe première en 2023 après une longue période de convalescence suite à une blessure au ligament croisé. International jeunes danois (U18, U19, U20), il est encore en développement mais présente un bon potentiel grâce à sa taille, sa vitesse et son gabarit.

L’ASSE a pisté Chiakha cet été !

Le second est un jeune attaquant danois d’origine algérienne, né en 2006 à Copenhague. Formé au FC Copenhague, il a été prêté en 2025 à Vejle BK pour obtenir plus de temps de jeu. Il s’est distingué en Youth League et a choisi de représenter l’Algérie au niveau international. Grand et puissant, il joue numéro 9 et est considéré comme un talent prometteur avec un fort potentiel de progression. Le nom de Chiakha a été relié à l’ASSE à l’heure d’évoquer les possibles remplaçants à Lucas Stassin. L’attaquant belge est resté à Saint-Étienne et Chiakha a été prêté par Copenhague à Velje…