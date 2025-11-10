Un recruteur du Stade Rennais aurait assisté à un match du championnat danois entre Velje et le FC Copenhague (2-0) le week-end dernier.

Un peu moins prolifiques ces dernières années, la filière nordique va continuer à être exploitée par le Stade Rennais. Il faut dire que les pays scandinaves ont donné de sacrés joueurs aux Rouge et Noir par le passé (Kim Källström, Andreas Isaksson, Petter Hansson, Erik Edman…). Récemment, il y a eu Albert Grönbaek, Glen Kamara, Leo Ostigard et Henrik Meister l’été dernier, même si l’attaquant danois a floppé et a vendu à l’intersaison à Pise après un premier prêt de six mois.

Un recruteur rennais aperçu au Danemark

Malgré l’échec Meister, le Stade Rennais continue de prospecter du côté du Danemark. Selon le compte X SRFC_Mercato, un recruteur du club a assisté à la rencontre de championnat entre Velje et le FC Copenhague (2-0). L’identité du ou des joueurs suivis n’a pas filtré. Le compte assure que des représentants du Borussia Dortmund, de Mönchengladbach et de la Real Sociedad étaient également présents. Trois clubs qui, comme le SRFC, savent faire exploser de futurs grands joueurs.