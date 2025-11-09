Relancé, au même titre que le Stade Rennais, Habib Beye n’est plus en danger et a même vu un de ses concurrents s’éliminer de lui-même.

Le Stade Rennais va mieux, et Habib Beye aussi ! En trois matchs, le SRFC a pris sept points sur neuf, et paraît enfin relancé pour espérer accrocher le top 6 européen en fin de saison. Très remis en question il y a plusieurs semaines, Beye peut désormais souffler, même si une nouvelle passe difficile pourrait cette fois lui être fatale.

Il faut dire que le SRFC, dirigé par la famille Pinault, a pris de l’avance, et disposait d’une short list lorsque l’équipe tournait mal. Une liste de plusieurs noms, comme ceux de Laurent Blanc, Philippe Clement ou encore Thiago Motta, ancien métronome du PSG. Libre depuis son licenciement par la Juventus en mars dernier, l’Italien est très courtisé, mais même en cas de besoin, il ne devrait pas venir à Rennes.

Motta veut la Serie A

En effet, selon Foot Mercato, plusieurs clubs, Motta privilégie un retour en Serie A, avec l’Atalanta comme priorité, notamment si la situation d’Ivan Juric se complique après des résultats décevants en championnat. Il se tient prêt avec son staff fidèle et refuse pour l’instant des offres de sélectionneur, préférant un projet de club.

Cependant, FM ajoute que, si la Serie A ne se concrétise pas rapidement, les alternatives de Motta sont la Premier League et… la Ligue 1, où l’AS Monaco avait pris la température avant de nommer Sébastien Pocognoli. En attendant, Habib Beye s’est refait la cerise, et la question de son avenir ne se pose désormais plus. Du moins, pour l’instant.