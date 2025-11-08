Après la victoire du Stade Rennais face au Paris FC, Habib Beye a rendu un hommage très appuyé à son groupe, salué pour sa capacité de réaction.

Le Stade Rennais revit. Avec 7 points en 3 matchs, dont 2 victoires de suite, le club breton retrouve des couleurs après avoir été plongé dans une petite crise. Face au Paris FC (0-1), le SRFC a eu pas mal de réussite, mais a su faire ce qu’il fallait pour prendre trois points offerts par le but du sauveur Breel Embolo à la 81e, lui qui était entré en jeu à la 66e.

Beye salue « un état d’esprit parfait »

Un gros bol d’air frais pour Habib Beye, le coach rennais qui ne cesse d’être remis en cause concernant son avenir, surtout que la liste de ses successeurs potentiels est assez longue. Avec cette forme retrouvée, le technicien peut voir son avenir un peu plus sereinement, notamment grâce à la réaction de son groupe au quotidien, qu’il a d’ailleurs chaleureusement remercié en conférence de presse.

« Il était important de maintenir une stabilité dans tout ce qui se passait autour du club, de ma situation. Ce qu’on a très bien fait, c’est montrer aux joueurs là où on voulait aller dans cette stabilité-là, et ça s’en ressent dans ce que ce groupe est et vit aujourd’hui. Des joueurs très importants, qui ont beaucoup de matches en L1 et d’expérience ne démarrent pas ce match et sont dans un état d’esprit parfait. Il faut continuer dans ce sens et que tout le monde soit moteur », a confié Beye, dans des propos rapportés par Ouest-France.

Il faudra désormais entretenir cette dynamique juste après la trêve, à l’occasion du choc face à Monaco.

