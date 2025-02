ASSE Mercato : Cafaro, son touchant message d’adieu aux Verts

L’attaquant de l’ASSE, Mathieu Cafaro, a profité de la dernière journée du mercato d’hiver pour s’engager en faveur du Paris FC. Dans la foulée, il a adressé un message aux supporters des Verts.

La dernière journée du mercato hivernal a été active à l’Association Sportive de Saint-Etienne. Pas dans le sens des arrivées, et pour le plus grand regret des supporters de l’ASSE, qui ont manifesté leur mécontentement tout au long de la soirée sur les réseaux sociaux. Mais bel et bien dans celui des départs, avec trois ventes actées peu de temps avant minuit. Alors que la planète foot bruissait encore de rumeurs et de transferts officiels, on apprenait tout d’abord, via Fabrizio Romano, la vente de Mathis Amougou aux Blues de Chelsea. Une opération qui devrait assez vite être officialisée et qui devrait rapporter 15 millions d’euros et des bonus. Amougou qui retrouvera à Chelsea un ancien joueur formé chez les Verts, Wesley Fofana. Autres départs, et cette fois annoncés par le site officiel de l’ASSE, ceux de Thomas Monconduit et de Mathieu Cafaro, qui ont respectivement pris la direction d’Amiens et du Paris Football Club en Ligue 2.

Horneland avait tranché

Pas vraiment une surprise pour Monconduit qui, depuis le début de la saison et le retour en Ligue 1, a enchaîné les blessures et n’entrait guère dans les plans du nouvel entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland. Les dirigeants des Verts souhaitaient le départ de l’ancien amiénois, c’est chose faite. Monconduit retrouve donc un club qu’il connaît bien, lui qui a longtemps évolué chez les Picards. Au sujet de Cafaro, arrivé à Sainté il y a plus de deux ans et demi alors que les Verts venaient de tomber en Ligue 2, il ne semblait plus, ces dernières semaines, bénéficier de la confiance d’Eirik Horneland. Une fois son départ pour Paris officialisé, Mathieu Cafaro a tenu, dans la foulée, à adresser un très joli message aux supporters de Saint-Etienne. De quoi laisser au firmament une cote de popularité déjà importante au sein du Peuple Vert. Voici les propos de celui qui tentera donc de retrouver la Ligue 1 avec l’ambitieux projet du Paris Football Club en compagnie d’un autre ancien joueur stéphanois, Jean-Philippe Krasso.

« Merci Peuple Vert »

« Un grand MERCI à vous pour votre soutien quotidien durant ces 3 saisons passées sous ce mythique maillot. Du Chaudron, cet endroit exceptionnel, et partout en France cet amour est merveilleux. Je remercie également tous mes coéquipiers, les différents staffs ainsi que tout le personnel administratif. J’étais venu pour un objectif, apporter ma pierre à l’édifice pour que le club retrouve l’élite. Je pars avec un sentiment de fierté en ayant réussi le pari. Je garderai des souvenirs à vie, notamment ceux de l’accession. MERCI PEUPLE VERT. »

L’ASSE tentera donc de se maintenir en Ligue 1 sans son ailier de poche. Mais avec Stassin, Sissoko, Davitashvili et consorts.