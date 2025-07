Alors que l’AS Saint-Étienne poursuit sa préparation estivale, Eirik Horneland a livré ses impressions après le dernier match contre Troyes et évoqué les attentes du club en matière de renforts.

Deux matches, deux victoires. Le début de la préparation estivale est parfaite du côté de l’ASSE. Pour autant, Eirik Horneland sait que la saison sera longue et qu’il faudra compter sur un groupe étoffé et bien préparé afin de retrouver la Ligue 1 au printemps prochain. Pour ce faire, le coach des Verts prépare maintenant la suite avec un nouveau stage à Aix-les-Bains, prévu dès mercredi. Trois matchs de préparation sont au programme face au Servette Genève, au Paris FC et à Cagliari.

« On travaille dur là-dessus »

Mais au-delà du calendrier, Horneland attend surtout des renforts. Le technicien norvégien de l’ASSE souhaite accueillir de nouveaux joueurs avant le départ en stage afin d’augmenter la qualité de l’équipe et du onze de départ. « On travaille dur là-dessus. Il n’y a pas de doutes sur le fait qu’on travaille à faire venir quelques joueurs de plus dans l’équipe pour augmenter la qualité du onze de départ. C’est pour ça qu’on travaille dur », a-t-il expliqué au micro d’EVECT. Selon lui, la direction et le propriétaire sont pleinement investis pour répondre aux exigences du mercato. Reste à savoir si les dossiers pourront être finalisés dans les prochains jours.