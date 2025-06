ASSE : les Verts repêchés aux dépens de l’OL, c’est possible mais…

Si la rétrogradation de l’OL se confirme, un club sera repêché par la Ligue. L’ASSE n’est pas prioritaire mais elle a des arguments à faire valoir.

C’est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hier soir, les supporters de l’AS Saint-Etienne n’ont pas manqué de fêter les malheurs du rival lyonnais, envoyé en Ligue 2 par la DNCG après audition de ses comptes. La menace planait sur les Rhodaniens depuis plusieurs mois mais John Textor pensait avoir fait le nécessaire. Raté. En attendant un appel qui ne manquera pas d’arriver, une fois la notification de la DNCG reçue, certains se sont imaginés le plus grand derby de France se jouant en Ligue 2. Et d’autres, comme Peuple Vert, se sont dits que les Verts pourraient profiter des malheurs des Gones.

Une infime chance, qui a le mérite d’exister

Le média s’est demandé si l’ASSE pourrait être repêchée par la Ligue. La réponse est oui. Mais les chances stéphanoises sont très minces. Déjà, il faudrait que l’OL soit véritablement relégué. Or, sa direction va faire tout son possible, multiplier les recours, pour éviter que ce soit le cas. Car si rétrogradation il y a, cela pourrait carrément entraîneur un dépôt de bilan des Gones, donc une descente encore plus bas dans la hiérarchie nationale ! Il faut également se demander si l’intérêt de la LFP est de voir couler une des places fortes du football français. On sait que ce type de calculs peut influer sur des grandes décisions…

Si l’OL est bien relégué, le premier club à être repêché sera le Stade de Reims, barragiste malheureux face au FC Metz (1-1 ; 1-3 a.p.). Mais les Champenois sont également dans le dur financièrement. Si la DNCG leur interdit la montée, alors l’ASSE, 17e du dernier exercice, sera le candidat suivant. Et comme le gendarme financier n’a rien trouvé à redire sur ses finances, elle serait assurément promue. Peuple Vert ajoute que Le Havre, en passe d’être vendu et qui accuse également un lourd déficit, pourrait aussi rétrogradé administrativement. Ce serait une autre chance pour l’ASSE d’assurer un maintien en Ligue 1 sur tapis vert…