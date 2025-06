ASSE Mercato : une annonce tombe pour un indésirable

Pierre Cornud, qui n’entre plus dans les plans de l’ASSE, est plus que jamais sur le départ…

L’été dernier, l’ASSE, promue en Ligue 1, avait fait appel à Pierre Cornud plutôt qu’à Matthieu Udol, demandé par Olivier Dall’Oglio, pour renforcer son couloir gauche. Mais c’est finalement Léo Pétrot qui a fait office de titulaire, Cornud ayant vite montré certaines limites. Un an plus tard, l’ASSE est de retour en Ligue 2 et l’ancien joueur du Maccabi Haïfa fait partie des indésirables. Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur, selon Sport5, serait proche de revenir à Haïfa, qui vient de transférer son milieu international Mahmoud Jaber à l’ASSE. Un accord aurait été trouvé.

Un contrat de trois ans l’attend

Ce que confirme Foot Mercato ce mardi en apportant quelques précisions. Nous sommes en mesure de vous indiquer que le Maccabi Haïfa est parvenu à trouver un accord verbal avec le Français formé à Majorque. C’est un contrat de 3 ans qui lui a été proposé. C’est donc un retour aux sources pour le natif d’Avignon, lui qui a déjà évolué deux saisons là-bas totalisant plus de 94 matches toutes compétitions confondues et délivrant 15 passes décisives avec le club israélien entre 2022 et 2024. »