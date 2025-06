ASSE Mercato : accord Stassin – RC Lens, les Verts cherchent déjà son remplaçant !

Intéressé par le profil de Lucas Stassin (20 ans) sur ce mercato estival, le RC Lens aurait déjà trouvé un accord avec l’attaquant belge de l’AS Saint-Étienne.

🟥 Rumeur

Lucas Stassin va bien, merci pour lui. Absent à la reprise de l’entraînement de l’AS Saint-Étienne il y a une dizaine de jours, l’attaquant belge a fait son retour cette semaine à l’Etrat et a donné de ses nouvelles en plein mercato.

« Je me suis bien reposé, j’ai vu la famille, tout s’est bien passé, a-t-il déclaré. Moi ça va, il faut que je reprenne doucement pour retoucher le ballon un peu et retrouver des sensations. J’espère que ça ira. Là, je reprends la course et on verra quand je serai prêt à reprendre avec les autres. » Sera-t-il seulement prêt à reprendre avec ses actuels coéquipiers ? La question se pose à l’heure où Team Football annonce un accord entre lui et le RC Lens.

« L’ASSE s’active pour remplacer un jeune buteur très courtisé. West Ham a entamé les discussions les plus concrètes. Stuttgart est aussi en embuscade, avec une première offre en préparation. Et le RC Lens a trouvé un accord avec le joueur pour un prêt avec option d’achat. Reste à s’entendre sur la clause de rachat. Pour arracher la signature de l’attaquant belge, il faudra y mettre le prix », explique le média.

Nos confrères avancent que le Sporting Portugal, Brentford, Brighton, Rennes, Marseille, le Paris FC, Leipzig et Wolverhampton ont également manifesté leur intérêt pour Stassin.

« Le coup d’œil de But FC »

« Si le RC Lens est bel et bien intéressé par le profil de Lucas Stassin, nous n’avons aucun retour sur un accord déjà ficelé entre le joueur et le RC Lens. Nous sommes ici dans la rumeur mercato par excellence même s’il semble évident que le dossier de l’attaquant belge est chaud et sur la table. »