ASSE Mercato : Stassin fait le point et voit Briançon proche de signer chez un rival de L2 ! 

Absent à la reprise de l’entraînement de l’AS Saint-Étienne il y a déjà huit jours, Lucas Stassin (20 ans) a fait son retour cette semaine à l’Etrat et a donné de ses nouvelles en plein mercato.

Opéré, Lucas Stassin a manqué la reprise la semaine dernière à l’Etrat. Ces derniers jours, l’attaquant belge a rassuré son monde en montrant sa tête sur les vertes pelouses de l’ASSE et il en a profité pour donner de ses nouvelles alors que son nom agite le mercato estival.

« Je me suis bien reposé, j’ai vu la famille, tout s’est bien passé, a-t-il déclaré. Moi ça va, il faut que je reprenne doucement pour retoucher le ballon un peu et retrouver des sensations. J’espère que ça ira. Là, je reprends la course et on verra quand je serai prêt à reprendre avec les autres. »

Briançon futur capitaine de Pau ?

En parallèle du retour de Stassin et du départ de Pierre Cornud, Peuple Vert en sait plus sur l’avenir d’Anthony Briançon. Libre depuis son départ de l’ASSE, l’ancien capitaine de Nîmes et de Saint-Étienne va s’engager avec le Pau FC. Courtisé par plusieurs clubs en France et à l’étranger, le défenseur central a privilégié la stabilité et le projet sportif d’un club ambitieux dans l’antichambre de l’élite.

Pau n’était pourtant pas seul sur le coup. Valenciennes a tenté d’attirer Briançon avec une proposition financière conséquente. Le championnat polonais s’est également manifesté via deux clubs, avec à la clé des salaires nettement supérieurs. Mais le joueur a fait le choix du projet plutôt que de l’aspect économique. Il viendra notamment combler le vide laissé par plusieurs départs en défense, et pourrait même hériter d’un rôle de vice-capitaine.