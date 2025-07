L’ASSE accueille à l’essai un jeune joueur qui fait partie des plus grands espoirs du football sud-africain.

Kilmer Sports Ventures veut s’ouvrir à de nouveaux horizons, et son recrutement le confirme. Dans le staff notamment, plusieurs britanniques ont intégré l’ASSE ces dernières semaines. Le club forézien a aussi des vues sur le latéral écossais de Sturm Graz Max Johnston, et un jeune su-africain est actuellement à l’essai du côté de L’Etrat. Il s’agit de Selwyn Stevens, milieu offensif de 17 ans de Mamelodi Sundows.

Stevens a épaté avec la réserve de l’ASSE

Hier, le jeune homme a pris part au match amical remporté par la réserve stéphanoise contre celle d’Auxerre (4-1) et il a fait forte impression. « Gaucher, fluide balle au pied, très à l’aise techniquement et doté d’un centre de gravité bas, Selwyn Stevens a marqué les esprits par sa vision du jeu et sa capacité à créer le danger dans les petits espaces », note le site Peuple Vert. Selwyn Stevens a participé à la Coupe d’Afrique des Nations U17 avec la sélection sud-africaine en avril dernier. Il était titulaire jusqu’à l’élimination de son équipe en quart de finale contre le Maroc. Issu de la même génération que Paul Eymard et Djylian N’Guessan, Stevens ne sera majeur qu’en février prochain. Ce qui pourrait remettre en cause une signature dès cet été, toujours selon Peuple Vert.