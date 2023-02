ASSE : les mots forts d'Alonzo sur la gestion des gardiens

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Pendant vingt ans, l'ASSE ne s'est pas posée de questions concernant son gardien titulaire. Jérémie Janot puis Stéphane Ruffier ont été les numéros un indiscutés et indiscutables. Et puis, Claude Puel est arrivé et a voulu améliorer le jeu au pied du Basque, avec qui le courant n'est pas passé. Ça a été la guerre pendant des mois jusqu'à sa mise à l'écart en janvier 2021. Depuis, les Verts se cherchent un nouveau gardien du temple. Etienne Green semblait devoir faire l'affaire mais sa confiance s'est érodée avec les mauvais résultats et il est aujourd'hui tombé aux oubliettes. Sur France Bleu, l'ancien portier des Verts Jérôme Alonzo (1997-2001) a critiqué cette mauvaise gestion des gardiens tout en se montrant optimiste pour Gautier Larsonneur, arrivé en janvier de Valenciennes.

"Depuis le départ de Stéphane Ruffier, le dossier des gardiens a été traité de manière catastrophique par l'état-major de l'ASSE, et je pèse mes mots. Comment pouvait-on imaginer, par exemple, qu'Etienne Green disparaisse de la sorte, que Stéphane Ruffier prenne finalement sa retraite après son départ ? L'ASSE a tué ses gardiens. La donne change peut-être avec l'arrivée de Gautier Larsonneur, un gardien que j'adore, que j'adorais lorsqu'il était à Brest. Je suis très content qu'il puisse rebondir chez nous, c'est un gardien très spectaculaire avec un très bel état d'esprit, capable d'endosser le maillot vert sur le long terme. Evidemment, il faut un Jérémie Janot à l'ASSE ! Ce n'est pas pour rien que Jérémie a eu cette carrière-là à Saint-Etienne. C'est exactement le profil qui correspond à la folie du lieu, et ça je le dis avec beaucoup d'amour. Gautier peut tout à fait correspondre à ce profil-là mais il faut maintenant qu'il confirme. Pour l'instant, on l'érige en sauveur, ce qui est mérité, mais il faudra ensuite confimer, puis permettre à l'ASSE de remonter en haut. Je suis tout à fait convaincu que Gautier en a les capacités."