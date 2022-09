ASSE : Bordeaux, Guingamp, ses débuts, ses objectifs... Thomas Monconduit en dit plus

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

But ! : Thomas, que vous inspire cette victoire contre Bordeaux ?

Thomas MONCONDUIT : Elle fait du bien ! C'est une belle prestation de notre part. Ça aurait pu tourner en début de deuxième mi-temps mais on a su faire le break peu après la balle d'égalisation à 1-1.

Ce match n'était-il pas un premier tournant ?

Je ne pense pas. Le championnat est très long. Ce n'est que le deuxième mois de compétition.



Mais vous réduisez l'écart avec les Bordelais...

C'est bien. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a beaucoup d'autres équipes qui peuvent prétendre jouer les premiers rôles dans ce championnat. Ce qui est important, c'est de remonter au classement. Ça fait du bien à tout le monde.

Qu'avez-vous pensé du contenu ?

Il a été bon. J'ai bien aimé notre état d'esprit, notre solidarité. En jouant comme ça, on gagnera d'autres matches.



Vous avez été impliqué sur l'ouverture du score...

On s'est bien trouvés avec Dylan Chambost. Sur sa remise, j'ai pensé à frapper mais j'ai choisi de centrer fort devant le but et Ibrahima était là pour la mettre au fond.



Vous êtes sur quatre matches sans défaite...

C'est une bonne petite série. Mais il ne faut pas s'enflammer. On va rester mesurés.

C'était le dernier match à huis clos...

Tant mieux. Jouer Bordeaux dans un stade vide, c'est quand même dommage. Ça ne fait jamais plaisir de jouer à huis clos. On a hâte de retrouver les supporters.

Physiquement, comment vous sentez-vous?

Ça va. Je ne suis pas encore à 100% mais ça va. Il faut que j'enchaîne. C'est comme ça que je retrouverai le coffre.

Comment abordez-vous le déplacement à Guingamp ?

On va essayer de ramener quelque chose. Guingamp, c'est un bon match à jouer, comme Bordeaux. Il faut qu'on garde notre qualité de jeu. Si on y parvient, les points viendront tout seuls.