FC Barcelone : Lamine Yamal en couple avec la rappeuse argentine Nicki Nicole ?

Pour son anniversaire, Lamine Yamal a diffusé sur les réseaux sociaux une photo de lui avec la rappeuse argentine Nicki Nicole. Pour officialiser leur relation ?

C’est un cliché, accompagné d’aucun commentaire, qui a beaucoup faire parler en Espagne aujourd’hui : pour les 25 ans de Nicki Nicole, Lamine Yamal a posté une photo de lui avec l’artiste argentine, qu’il tient par la hanche. Derrière, on voit un énorme bouquet de roses et on devine un ballon en forme de cœur à côté d’eux. Une façon d’officialiser leur relation ?

Les médias espagnols ont rappelé que Nicki Nicole avait été aperçue dans les tribunes pour le match du FC Barcelone contre Côme (5-0) lors du trophée Gamper. Actrice et rappeuse argentine, elle est essentiellement connue en Amérique du Sud. Mais en sortant avec Lamine Yamal, sa notoriété deviendrait mondiale, même si l’on espère pour elle comme lui que ce n’est pas sa motivation première…