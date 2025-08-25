OM Mercato : de bonnes nouvelles concernant Ceballos, Traoré et Zhegrova !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : de bonnes nouvelles concernant Ceballos, Traoré et Zhegrova !

Le milieu offensif du Real Madrid Dani Ceballos.
Raphaël Nouet
25 août 2025

Les négociations se poursuivent entre l’OM et Dani Ceballos (Real Madrid), Hamed Junior Traoré (Bournemouth) et Edon Zhegrova (LOSC). Et les signaux sont plutôt au vert !

L’actualité mercato en France aura principalement tourné autour de l’OM, ce lundi. De nombreuses pistes ont été dévoilées et, si l’on en croit Foot Mercato, les nouvelles sont plutôt bonnes pour trois d’entre elles ! Pour commencer, la direction marseillaise s’est mise d’accord contractuellement avec Dani Ceballos. Le milieu offensif devait faire de gros sacrifices financiers pour venir à Marseille, il les a faits. Il reste désormais à convaincre le Real Madrid, qui attend entre 15 et 20 M€, de lâcher son joueur.

Le LOSC a repris les discussions pour le remplaçant de Zhegrova

Pour ce qui est de l’autre milieu offensif dont le nom est sorti aujourd’hui, à savoir Hamed Junior Traoré, l’OM serait entré en négociations avec Bournemouth. Les discussions porteraient sur un prêt avec option d’achat. Medhi Benatia a également commencé à discuter avec l’entourage du joueur qui, prêté à Auxerre la saison dernière, a fait des misères aux Phocéens (but au Vélodrome lors de la victoire 3-1 de l’AJA, passe décisive au retour pour un succès 3-0 des Bourguignons).

Enfin, Foot Mercato précise que le dossier Traoré n’est pas lié à celui d’Edon Zhegrova. L’Ivoirien peut évoluer sur une aile mais les dirigeants marseillais considèrent qu’il s’agit de deux dossiers différents. D’ailleurs, preuve que les choses pour Zhegrova doivent continuer d’avancer, le LOSC a repris les discussions avec les Rangers pour recruter Hamza Igamane, l’avant-centre marocain autrefois ciblé par l’OM qui peut aussi jouer sur les côtés…

MercatoOM
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet