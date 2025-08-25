OM Mercato : de bonnes nouvelles concernant Ceballos, Traoré et Zhegrova !

Les négociations se poursuivent entre l’OM et Dani Ceballos (Real Madrid), Hamed Junior Traoré (Bournemouth) et Edon Zhegrova (LOSC). Et les signaux sont plutôt au vert !

L’actualité mercato en France aura principalement tourné autour de l’OM, ce lundi. De nombreuses pistes ont été dévoilées et, si l’on en croit Foot Mercato, les nouvelles sont plutôt bonnes pour trois d’entre elles ! Pour commencer, la direction marseillaise s’est mise d’accord contractuellement avec Dani Ceballos. Le milieu offensif devait faire de gros sacrifices financiers pour venir à Marseille, il les a faits. Il reste désormais à convaincre le Real Madrid, qui attend entre 15 et 20 M€, de lâcher son joueur.

Le LOSC a repris les discussions pour le remplaçant de Zhegrova

Pour ce qui est de l’autre milieu offensif dont le nom est sorti aujourd’hui, à savoir Hamed Junior Traoré, l’OM serait entré en négociations avec Bournemouth. Les discussions porteraient sur un prêt avec option d’achat. Medhi Benatia a également commencé à discuter avec l’entourage du joueur qui, prêté à Auxerre la saison dernière, a fait des misères aux Phocéens (but au Vélodrome lors de la victoire 3-1 de l’AJA, passe décisive au retour pour un succès 3-0 des Bourguignons).

Enfin, Foot Mercato précise que le dossier Traoré n’est pas lié à celui d’Edon Zhegrova. L’Ivoirien peut évoluer sur une aile mais les dirigeants marseillais considèrent qu’il s’agit de deux dossiers différents. D’ailleurs, preuve que les choses pour Zhegrova doivent continuer d’avancer, le LOSC a repris les discussions avec les Rangers pour recruter Hamza Igamane, l’avant-centre marocain autrefois ciblé par l’OM qui peut aussi jouer sur les côtés…