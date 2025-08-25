OL – OM : M. Letexier désigné pour arbitrer, colère des deux camps !

C’est François Letexier qui arbitrera le choc entre l’OL et l’OM dimanche à l’Olympico. Une décision qu’aucun des deux clubs n’accepte car ils ont tous les deux de fâcheux antécédents avec lui…

Les supporters de l’OM sont toujours prompts à critiques les arbitres désignés pour diriger les matches de leur équipe. Mais, une fois n’est pas coutume, ils vont être rejoint dans leur grogne par leurs rivaux lyonnais. Car François Letexier, qui sera donc chargé d’officier dimanche soir au Groupama Stadium pour l’Olympico, fait l’unanimité contre lui, pour des erreurs de jugement ayant coûté cher à chacun des deux clubs la saison dernière lors du match le plus important.

Côté marseillais, on se souvient que c’est lui qui avait expulsé Amine Harit pour un pied haut dans la poitrine de Marquinhos lors du Clasico du 27 octobre 2024. Les Parisiens menaient déjà au Vélodrome quand le Marocain, qui n’avait pas vu le défenseur brésilien, avait été sorti. Après cela, la partie était vraiment terminée. Interrogé par les médias après la partie, M. Letexier avait refusé de reconnaître une quelconque erreur.

Six mois plus tard, le 20 avril 2025, c’est lors du derby ASSE-OL qu’il s’est à nouveau distingué. Au cœur de la première période, il expulse Lucas Stassin, auteur d’une grosse faute sur Corentin Tolisso. Après avoir revu l’action à la VAR, il revient sur sa décision et n’inflige qu’un avertissement à l’attaquant stéphanois, qui inscrira les deux buts de la victoire verte (2-1) ! Et ce alors que Tolisso est sorti sur blessure ! Après de telles « performances », la prestation de François Letexier sera évidemment scrutée dimanche soir…