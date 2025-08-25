OL Mercato : une tendance se dessine pour l’avenir de Malick Fofana

Heureux à Lyon, Malick Fofana n’acceptera de quitter l’OL cet été qu’à la condition qu’un grand club fasse une offre. Sinon, il restera.

Auteur d’une passe décisive pour Georges Mikautadze à Lens (1-0) et d’un but exceptionnel pour ouvrir le score contre Metz (3-0) samedi, Malick Fofana a entamé la saison tambour battant. Ce qui donne encore plus de regrets aux supporters de l’OL, qui se sont résolus à le voir partir d’ici le 1er septembre. Car sa vente, estimée à 40 M€ minimum, était l’une des promesses de Michele Kang à la DNCG pour éviter la rétrogradation en Ligue 2.

Ce sera un grand club anglais ou Lyon

Mais, selon Le Progrès, la donne pourrait avoir évolué. Déjà, l’Olympique Lyonnais a beaucoup et bien vendu cet été. Et puis, surtout, il y a la volonté du joueur. Et selon le quotidien régional, Fofana se sent tellement bien à Lyon que seule une offre d’un très gros club anglais pourrait l’inciter à partir. L’ailier rêve de la Premier League mais il ne tient pas à aller n’importe où. C’est pourquoi il a recalé Everton, pourtant prêt à payer 40 M€. Les Toffees, malgré leur nouveau stade, sont loin de jouer les premiers rôles.

Pour Malick Fofana, ce sera donc un grand club anglais ou rien. Et comme les Liverpool, Manchester City, Arsenal et autres Chelsea sont plutôt bien pourvus sur les ailes, il se pourrait qu’il reste finalement à Lyon pendant toute la saison. A moins que Manchester United ne se réveille sur la fin…