ASSE Mercato : le RC Lens et le Stade Rennais connaissent le prix à payer pour Stassin !

Mohamed Toubache-Ter annonce qu’à 22 M€, l’AS Saint-Etienne laissera partir son attaquant belge Lucas Stassin, pisté par le Stade Rennais et le RC Lens.

Plus tôt dans la journée, deux informations transfert ont concerné Lucas Stassin. La première annonçait un intérêt du Stade Rennais, qui cherche un remplaçant à Arnaud Kalimuendo et rencontre des difficultés à faire venir Estéban Lepaul (SCO d’Angers). La seconde, venue de Belgique, assure que le RC Lens, qui a également grand besoin d’un finisseur, était également sur les rangs.

Une histoire d’agents ?

Ces informations, surtout celle reliant le Belge à Rennes, a fait sortir de ses gonds Mohamed Toubache-Ter. Sur X, l’insider a écrit : « Stassin est représenté par qui ??? Par qui est représenté Stassin ? Ou plutôt par qui pourrait-il être représenté ?? Ça expliquerait la connexion Rennes ! Ce monde du foot est incroyable !! À 22 M€ pour Sainté, Stassin sera dans l’avion. Avis s’il y a des clubs bouillants pour s’attacher les services du joueur belge ! ».

Ainsi donc, une histoire d’agent pourrait débloquer le départ de Lucas Stassin de l’AS Saint-Etienne. Et son arrivée à Rennes, à condition qu’il change de représentant, si l’on a bien compris… Si le tarif de 22 M€ avancé par Toubache-Ter est vrai, le RC Lens devrait hors-course.