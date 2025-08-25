ASSE Mercato : après le Stade Rennais, le RC Lens vise aussi Lucas Stassin

Désireux de quitter l’ASSE cet été car il ne souhaite pas jouer en Ligue 2, Lucas Stassin aurait deux touches en Ligue 1, le Stade Rennais mais aussi le RC Lens.

Samedi soir, Lucas Stassin a fait son retour dans le onze de départ de l’AS Saint-Etienne, quasiment quatre mois après sa dernière titularisation, à Strasbourg. L’attaquant belge a logiquement eu du mal à se défaite de la défense nordiste, lui qui a été opéré de sa cheville douloureuse lors de l’intersaison. Après la partie, il a botté en touche quand il a été interrogé sur son avenir, se bornant à déclarer qu’il donnerait tout pour l’équipe tant qu’il serait au club.

Lens et Rennes visent les mêmes joueurs : Stassin et Sinayoko

Ce lundi, on a appris que le Stade Rennais le voulait. Le club breton cherche un remplaçant à Arnaud Kalimuendo, parti à Nottingham. Il visait Conrad Harder mais le Danois du Sporting a signé à l’AC Milan. Et les négociations avec le SCO d’Angers pour Estéban Lepaul sont compliquées. Elles ne seront pas forcément plus simples avec l’ASSE pour Stassin car les Verts veulent garder leur buteur. En plus, la RTBF annonce ce soir que le RC Lens voudrait également recruter l’attaquant belge !

Les Sang et Or ont grand besoin d’un buteur, comme l’ont prouvé ses deux premiers matches. Ils visaient Lassine Sinayoko mais l’AJ Auxerre envisage de conserver son attaquant malien, également courtisé par… Rennes ! La piste Lucas Stassin est intéressante mais sachant que les Verts réclament plus de 15 M€ pour le libérer, il semble que ce soit un peu trop élevé pour le Racing. Mais vu toutes les ventes qu’est en train de réaliser Jean-Louis Leca, peut-être que…