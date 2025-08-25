ASSE Mercato : après le Stade Rennais, le RC Lens vise aussi Lucas Stassin
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE Mercato : après le Stade Rennais, le RC Lens vise aussi Lucas Stassin

Lucas Stassin lors de son retour dans le onze de départ de l'ASSE à l'occasion du déplacement à Boulogne.
Raphaël Nouet
25 août 2025

Désireux de quitter l’ASSE cet été car il ne souhaite pas jouer en Ligue 2, Lucas Stassin aurait deux touches en Ligue 1, le Stade Rennais mais aussi le RC Lens.

Samedi soir, Lucas Stassin a fait son retour dans le onze de départ de l’AS Saint-Etienne, quasiment quatre mois après sa dernière titularisation, à Strasbourg. L’attaquant belge a logiquement eu du mal à se défaite de la défense nordiste, lui qui a été opéré de sa cheville douloureuse lors de l’intersaison. Après la partie, il a botté en touche quand il a été interrogé sur son avenir, se bornant à déclarer qu’il donnerait tout pour l’équipe tant qu’il serait au club.

Lens et Rennes visent les mêmes joueurs : Stassin et Sinayoko

Ce lundi, on a appris que le Stade Rennais le voulait. Le club breton cherche un remplaçant à Arnaud Kalimuendo, parti à Nottingham. Il visait Conrad Harder mais le Danois du Sporting a signé à l’AC Milan. Et les négociations avec le SCO d’Angers pour Estéban Lepaul sont compliquées. Elles ne seront pas forcément plus simples avec l’ASSE pour Stassin car les Verts veulent garder leur buteur. En plus, la RTBF annonce ce soir que le RC Lens voudrait également recruter l’attaquant belge !

Les Sang et Or ont grand besoin d’un buteur, comme l’ont prouvé ses deux premiers matches. Ils visaient Lassine Sinayoko mais l’AJ Auxerre envisage de conserver son attaquant malien, également courtisé par… Rennes ! La piste Lucas Stassin est intéressante mais sachant que les Verts réclament plus de 15 M€ pour le libérer, il semble que ce soit un peu trop élevé pour le Racing. Mais vu toutes les ventes qu’est en train de réaliser Jean-Louis Leca, peut-être que…

ASSEMercato
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet