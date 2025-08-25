Stade Rennais Mercato : Harder à Milan, le SRFC veut détourner Sinayoko du RC Lens !

L’attaquant danois du Sporting Conrad Harder va s’engager avec l’AC Milan. Aussi, le Stade Rennais vise désormais l’Auxerrois Lassine Sinayoko, que le RC Lens veut.

Ce lundi, en fin d’après-midi, les médias italiens ont annoncé un accord entre l’AC Milan et le Sporting pour le transfert de Conrad Harder. L’attaquant danois devrait passer demain sa visite médicale avec les Rossoneri et s’engager jusqu’en 2030. La transaction rapportera 23 M€ plus des bonus aux champions du Portugal. Exit, donc, l’une des pistes prioritaires du Stade Rennais pour renforcer son attaque. L’autre est l’Angevin Estéban Lepaul, mais les négociations sont compliquées avec le SCO.

Aucun contact pour le moment avec Auxerre

Foot Mercato révèle qu’un autre joueur est suivi, il s’agit de l’Auxerrois Lassine Sinayoko. L’attaquant malien était censé s’engager en ce début de semaine avec le RC Lens. Sauf que l’entraîneur de l’AJA, Christophe Pélissier, tient absolument à le conserver. Comme si l’imbroglio n’était pas assez important, voilà donc que le Stade Rennais débarque dans ce dossier !

FM explique qu’aucun contact n’a eu lieu entre l’AJA et le SRFC. Mais de toute façon, soit Auxerre décide de garder son joueur, soit il décide de le vendre, auquel cas le Racing aurait certainement la priorité puisqu’il s’était déjà mis d’accord avec le club bourguignon sur une indemnité de transfert (6 M€ plus des bonus).