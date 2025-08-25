Les infos du jour : l’OM met le feu au mercato, City écœure le PSG pour Donnarumma, le RC Lens dégraisse

ASSE Mercato : après le Stade Rennais, le RC Lens vise aussi Lucas Stassin
Le président de l'OM, Pablo Longoria, et son directeur sportif, Medhi Benatia, lors du déplacement à Rennes.
Raphaël Nouet
25 août 2025

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité du jour, But! Football Club récapitule pour vous les informations importantes de ce lundi 25 août 2025.

La grosse info : Ceballos, Palmieri, Traoré… l’OM tire dans tous les sens !

Que de rumeurs mercato, ce lundi, concernant l’OM ! Le milieu offensif du Real Madrid Dani Ceballos pourrait débarquer, de même que le latéral gauche de West Ham Emerson Palmieri ou le milieu de Bournemouh Hamed Juniort Traoré. Dans le sens des départs, Faris Moumbagna va être prêté à la Cremonese.

Mais aussi…

En cette fin de mercato, alors que l’effectif est quasiment au complet, l’ASSE s’attache surtout à conserver ses meilleurs joueurs, cibles d’offres intéressantes.

Manchester City aurait fait une première offre au PSG pour Gianluigi Donnarumma et elle serait très loin des attentes parisiennes (50 M€).

Les Canaris l’ont mauvaise de s’être inclinés à la Meinau alors qu’ils se sont procurés plusieurs grosses occasions et n’ont cédé qu’en fin de rencontre.

Comme c’est devenu la norme, il n’y aura pas de supporters marseillais au Groupama Stadium dimanche pour l’Olympico. Un Olympico que devrait disputer Malick Fofana.

Voici l’actualité des clubs français moins médiatisés en ce lundi 25 août 2025.

Le LOSC a relancé les Rangers pour Hamza Igamane, qui a refusé d’entrer en jeu dimanche.

L’opération dégraissage est menée à grand train au Racing puisque quatre joueurs sont partis ou sont sur le point de le faire.

Les Rouge et Noir continuent de négocier avec Angers pour Estéban Lepaul mais ils lorgneraient désormais une priorité du RC Lens !

Voici les Unes des quotidiens sportifs espagnols en ce lundi 25 août 2025.

Les Blaugranas ont eu droit à un communiqué cinglant de l’associant pour son partenariat avec la République Démocratique du Congo.

