FC Barcelone : Flick récompensé pour la saison presque parfaite des Blaugranas

Vainqueur de tous les trophées nationaux et quatre fois du Real Madrid la saison dernière avec le FC Barcelone, Hansi Flick a été désigné meilleur entraîneur allemand.

Ce lundi, Hansi Flick a fièrement posé avec le trophée de meilleur entraîneur du monde de la saison écoulée, décerné par le média allemand Bild. Une récompense tout à fait mérité pour l’entraîneur du FC Barcelone, même si on peut accuser le quotidien teuton de chauvinisme, Luis Enrique (PSG) ayant quand même fait mieux avec un club beaucoup moins grand que le Barça… Cette récompense a tout de même le mérite de saluer l’incroyable travail réalisé par Flick et son staff.

« J’ai confiance en ce que je fais »

Car peu de monde imaginait une telle réussite l’été dernier, quand il a succédé à Xavi. Avec lui, le FC Barcelone s’est mué en rouleau compresseur, battant le Real Madrid à quatre reprises, parfois dans des conditions dantesques (la finale de Coupe du Roi, le retour en Liga), et remportant le triplé national. Il fut également à une décision arbitrale de se qualifier pour la finale de la Champions League, où il aurait pu s’expliquer avec le PSG.

A Bild, le technicien a déclaré : « Ce qui me motive vraiment, c’est de voir les joueurs tous les jours et de rester en contact avec eux, c’est la chose la plus importante pour moi. En tant qu’entraîneur, je suis en première ligne. Je suis critiqué, mais je suis aussi félicité quand tout va bien ; c’est comme ça. J’ai confiance en ce que je fais, mais pour faire du bon travail, il faut s’entourer d’une équipe technique solide. Et c’est ce que j’ai ici à Barcelone. De plus, travailler avec ces gens est très agréable ».