LOSC Mercato : les Dogues ont relancé les Rangers pour Igamane

Après plusieurs semaines de silence, le LOSC aurait repris les discussions avec les Glasgow Rangers pour le transfert de l’attaquant marocain Hamza Igamane.

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé la polémique générée en Ecosse par le refus d’Hamza Igamane d’entrer en jeu contre Saint-Mirren (1-1) dimanche. L’attaquant marocain, remplaçant au coup d’envoi, a dit à son entraîneur qu’il était blessé, alors qu’il s’était entraîné normalement la veille et s’était échauffé également sans difficulté apparente. Une attitude qui, en plus de crisper son coach, confirme que le joueur n’a plus la tête aux Rangers.

Une recrue pour compenser le départ de Zhegrova ?

Et ça tombe bien car, en ce début de soirée, Foot Mercato annonce que le LOSC a relancé les discussions avec les Gers ! Elles étaient en veille depuis plusieurs semaines, la direction lilloise trouvant que les 15 M€ réclamés pour Igamane constituaient une somme trop importante. Olivier Létang a également rappelé dimanche soir, après le succès 1-0 sur Monaco, que le compartiment offensif de son équipe était bien armé avec six joueurs pour trois postes.

Ce n’était donc qu’une feinte pour mieux négocier en secret, jusqu’à ce que Foot Mercato ait vent de l’information. Et cela tendrait à prouver également que le LOSC prépare le départ d’un de ses éléments offensifs (Zhegrova ?) d’ici le 1er septembre…