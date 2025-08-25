PSG Mercato : Kang-In Lee plaît à Madrid, Akliouche relancé par Paris ?
LOSC : Giroud revient sur son gros raté face à Monaco et répond à un retour en équipe de France

William Tertrin
25 août 2025

Après son but libérateur pour offrir la victoire au LOSC face à Monaco, Olivier Giroud a une nouvelle fois fermé la porte à un retour en équipe de France.

Ce dimanche, le LOSC a enfin lancé sa saison, et de la meilleure des manières en s’imposant face à l’AS Monaco dans une rencontre rythmée et très engagée. La victoire nordiste doit beaucoup à Olivier Giroud, auteur d’un but libérateur de grande classe en fin de match. Le meilleur buteur de l’équipe de France aurait même pu inscrire un doublé sur penalty, mais son tir passait largement au-dessus.

Pas de retour en Bleu

Malgré cela, le héros de la soirée a préféré positiver, au micro de Ligue 1+. « Ça me tenait à cœur de faire une bonne première devant notre public. C’est un grand soulagement d’avoir gagné ce match. En début de saison, il faut prendre le bon wagon. On aurait pu être plus efficaces, moi le premier. Je suis un peu fâché contre moi, j’ai raté ce pénalty mais je ne vais pas cracher dans la soupe. Je suis content d’avoir aidé l’équipe. »

Interrogé ensuite en zone mixte sur un grand retour chez les Bleus, Giroud, qui a pris sa retraite en juillet 2024, a été une nouvelle fois catégorique : « Non, comme je l’ai déjà dit, j’ai reçu un superbe hommage en mars. J’ai été très ému, très touché, je me suis senti privilégié. Pour moi c’est fini. Maintenant, ne jamais dire jamais, mais je sais qu’il y a des supers talents qui arrivent derrière, des jeunes qui poussent, c’est à eux d’écrire leur histoire. J’ai fait ma part du boulot, à eux de faire le leur ».

« Beaucoup de travail, de talent, de passion pour le foot et d’humilité »

De son côté, l’entraîneur lillois Bruno Genesio n’a pas tari d’éloges sur son attaquant. « Le but d’Olivier Giroud ? C’est un but d’avant-centre, avec un bon travail de Matias sur le côté droit qui met un très bon ballon. Il y a la maîtrise technique d’Olivier. Ce n’est pas facile en fin de match d’être aussi lucide dans son geste. Je l’ai dit plusieurs fois et je le répète. Lorsque vous êtes meilleur buteur de l’équipe de France, avec cette carrière, ce n’est pas le hasard, c’est le fruit de beaucoup de travail, de talent, de passion pour le foot et d’humilité. Je suis très heureux pour lui et pour l’équipe. Ce soir, on a fait un bon match d’équipe auquel il a beaucoup participé. Je voudrais vraiment féliciter tous mes joueurs. »

Ce succès face à un concurrent direct a donc parfaitement lancé le LOSC, qui a montré beaucoup de solidité, et surtout un état d’esprit conquérant. Avec Giroud déjà décisif et un collectif appliqué, les Dogues envoient un premier signal fort en Ligue 1.

